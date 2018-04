Veikko Kallio muutti Kempeleestä Oulaisiin ja on aktiivinen eläkeläinen: ”Kolmas sektori järjestää osaltaan hyvinvointia”

Veikko Kallio tunnetaan monista yhteyksistä. Oulaisissa syntynyt mies asui pitkään perheineen Kempeleessä, josta hän kävi töissä lähikunnissa.

Kallio laskee työskennelleensä myyntipäällikkönä Hankkijalla, Säästöpankin johtajana Muhoksella ja Paavolassa. Eläkkeelle hän jäi 2011 EU:n Hyväx-hankkeen projektipäällikön tehtävistä.

Ikänsä liikuntaa harrastaneelle miehelle on loogista, että myös eläkepäivät täyttyvät mieleisestä tekemisestä. Kallio remontoi lapsuuskotinsa Elli-puolisonsa kanssa ja pari muutti Oulaisiin reilu kymmenen vuotta sitten.

Tiiviimmin Kallio käyttää aikaa Eläkeliiton Oulaisten yhdistyksessä, jonka puheenjohtajana hän on toiminut lähes kuusi vuotta.

Yhdistyksessä johtajakausi kestää enimmillään kuusi vuotta, joten syksyllä johtopestin vastaanottaa seuraava henkilö.

– Oulaisten yhdistyksessä on jäseniä 720, joten se on jäsenmäärältään suurin yhdistys Oulaisissa, Kallio kertoo.

Toiminnan monipuolisuus on Kallion mielestä kaiken a ja o. Moni jäsen asuu yksin, joten kokoontumiset tietoiskuineen, liikuntamahdollisuuksineen ja matkoineen ovat monelle tärkeä henkireikä.

Kallio arvostaa sitäkin, että yhdistyksen vapaaehtoiset pyörittävät Apunen-ryhmää, jonka jäsenet käyvät sovituissa kodeissa. Yleensä kodeissa asuu yksinäisiä ja huonokuntoisia ihmisiä, jotka eivät pääse osallistumaan kodin ulkopuolisiin tapahtumiin. Lisäksi jäsenet käyvät ulkoiluttamassa Palvelukeskus Rantakartanon asukkaita.

– Eläkeliiton järjestämä toiminta ja tapahtumat ovat hyvä esimerkki kolmannen sektorin toiminnasta, jolla on tärkeä merkitys paitsi Oulaisten myös muiden paikkakuntien toiminnalle ja palveluille.

Kallio hoksauttaa, että poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toiminta on tarkoitettu kaikille eläkkeellä oleville.

Kuluva viikko on kiireinen, sillä Kalliot valmistelevat lauantaina vietettäviä Veikon 70-vuotispäiviä. Syntymäpäiväjuhlat pidetään sukulaisten, ystävien ja tuttavien kanssa Honkamajalla. Hollannissa asuva Päivi-tytär perheineen ei pääse paikalle, joten Kalliot reissaavat loppukuusta Hollantiin.

– Hollanti on kaunis ja tasainen maa. Korkein kohta on vain 100 metriä merenpinnasta. Oman viehätyksen maisemaan tuovat laajat kanava-alueet, joiden ympärille asutus on rakentunut.

Matkustus on pariskunnan yhteinen harrastus. Ulkomaanmatkojen lisäksi he kiertävät kotimaata asuntovaunun kanssa.

Eläkeliiton yhdistyksen vetovastuu jää pois syksyllä, mutta kalenterin lehdet täyttyvät merkinnöistä. Siitä pitävät huolen muut luottamustehtävät, liikuntaharrastukset ja sukututkimus.

– Kallion-kotitila oli aikoinaan niin sanottu manttaalitila. Olen tutkinut suvun vaiheita vuoteen 1683 asti. Sitä vanhemmat tiedot löytyvät maakunta-arkistosta, joita alan seuraavaksi tutkia.

Kallion tila sijaitsee Piipsjärven rannalla.

– Olen nähnyt järven monessa muodossa. 1950-luvulla 360 hehtaarin alue oli vedetön ja täynnä heinäsuovia, jotka maatilat hyödynsivät eläintenruokana. Järvi vesitettiin 1978 ja se pääsi oikeuksiinsa, Kallio kertaa ja antaa katseen kiertää laajaa lumipeitteen alla olevaa järvenselkää.

Tyytyväisyyteen on aihetta myös kotipaikkakunnan puolesta.

– Oulaisten tilanne on hyvä. Teollisuuden työpaikkoja on tarjolla ja asukasluku on kääntynyt pitkästä aikaa nousuun.