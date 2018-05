Mitä väliä sillä on jos molemmat pelaajat on tunnistautuneet ja niillä on sama tilinumero? Vai haluaako veikkaus vähemmän asiakkaita? Voidaan me muutkin lopettaa veikkauksen pelien käyttäminen, niin eiköhän se sitten onnistu noille vanhemmille ihmisille, ettei tarvi pelkästään veikkauksen takia ottaa toista tilinumeroa ja maksaa siitä turhuudesta pankeille turhia v'tun kuukausimaksuja......