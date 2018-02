Vehviläinen: Kittilän kunta poikkeuksellisessa hallinnollisessa kriisissä

Niin, näinhän se on aina menny ja menee nykyäänkin; tästähän teki Irwin jo 80-luvulla rallatuksen "rötösherrat kiikkiin" ...ei niitä saada viralta pantua ikinä ja silti heitä on valtion- ja kuntien hallitukset täynnä, Kittilässä näköjään 50% hallituksesta! On tämä hommaa...siitä huolimatta äänestetään sitä samaa kepua ja demareita tai persuja, koska velvoite vaatii, ajatella ei saa. On järki kadonnut tästä maasta jo kymmeniä vuosia sitten!!!