Vege-einekset käyvät kaupaksi ympäri Suomea - nyt toivotaan gluteenitonta vegaanista

Kasvisruuan suosio ei enää rajoitu isoihin kaupunkeihin. Kysyntää ja tarjontaa on suurten kauppaketjujen mukaan ihan koko Suomessa. S-ryhmä on vienyt esimerkiksi härkäpapuvalmiste Härkiksen kaikkiin Suomen Prismoihin ja S-marketeihin.

Härkiksen saatavuus on vastannut kysyntää paremmin kuin sen kilpailijan nyhtökauran, jolle asetetaan monissa ruokakaupoissa edelleen "kaksi rasiaa per talous" -tyyppisiä ostorajoitteita.

Myös kauppiasvetoisissa Keskon K-kaupoissa Härkis on valtakunnallinen tuote. Viimeisimpänä sen otti perusvalikoimaansa Lidl.

- Härkistä on kaikissa Lidleissä Hangosta Sodankylään, osto-osaston johtaja Thomas Heinrichs kertoo.

Vaikka Lidlin jokaisessa myymälässä on periaatteessa sama valikoima, kysyntä vaihtelee alueellisesti. Se huomioidaan tilausmäärissä.

- Kaupunkimyymälöihin tilataan esimerkiksi enemmän hummusta kuin maaseudun pikkupaikkakuntien kauppoihin, Heinrichs toteaa.

Lidl hyppäsi vegebuumiin hieman K- ja S-kauppoja myöhemmin. Alkuvuodesta lähtien sen hyllyissä on ollut esimerkiksi erilaisia tofu- ja kasvisvalmisruokatuotteita.

Itsenäisten kauppiaiden M-ketjussa suhtautuminen on vähän varovaisempi. Markkinointipäällikkö Veli-Matti Sirkiän mukaan vauhdilla saapuviin trendeihin reagoiminen on joskus vaikeaa: piikki saattaa mennä ohi ennen kuin tuotteet on ehditty saada kauppoihin.

- Vegetuotteiden kysyntä on kyllä selvästi kasvussa. Kovinta se on opiskelijapaikkakunnilla, Sirkiä toteaa. Hän neuvoo kuluttajia kääntymään toiveineen suoraan kauppiaan puoleen.

Kauppaketjut seuraavat vegaanien some-keskusteluja, kuten suosittua Sipsikaljavegaanit-Facebook-ryhmää, ja poimivat niistä palautetta ja ehdotuksia.

Keskon päivittäistavarakaupan osto- ja myyntipäällikkö Jarmo Hyvönen sanoo, että kuluttajat ottavat aktiivisesti yhteyttä kasvisruoka-asioissa. Viime kuukausina on toivottu erityisesti gluteenittomia vegaanisia tuotteita.

- Esimerkiksi bataattiranskalaisista on kovasti pyydelty gluteenitonta versiota, Hyvönen kertoo.

K-kaupat aloittivat viime vuonna vegehyllykokeilun, jossa kasvistuotteet keskitettiin tietyissä kaupoissa samalle osastolle. Se osoittautui toimivaksi ideaksi ja leviää ketjussa edelleen. Vegehyllyn valitsevalle kauppiaalle tarjotaan valmis tuotelista.

- Vegehyllyjä on nyt yli puolessa Citymarketeista ja neljänneksessä Supermarketeista. Niitä lisätään, kun myymälät uudistuvat.

Hyvösen mukaan alueellisia eroja vegetuotteiden kysynnässä ei enää juuri näy, mutta ikäryhmien välillä vaihtelua on. Nuoret ja lapsiperheet ostavat kasvisruokaa enemmän kuin vanhemmat ihmiset.