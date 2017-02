Väyrysen uusi käänne: harkitsee lähtevänsä kuntavaaleihin sitoutumattomana Helsingissä

Paavo Väyrynen ilmoittaa harkitsevansa kuntavaaliehdokkuutta Helsingissä sitoutumattomana ehdokkaana. Väyrysen mukaan edellytys ehdokkuudelle on, että Helsinkiin muodostettavalle sitoutumattomien listalle saadaan riittävästi ehdokkaita.



Väyrynen kertoo tiedotteessaan yllättyneensä keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän tiistaisesta ilmoituksesta, että hän ei pääse keskustan ehdokkaaksi Keminmaahan.



– En kuitenkaan halua aiheuttaa hankaluuksia Keminmaan keskustaväelle. Minulle itselleni ehdokkuus ei ole tärkeä. Olin valmis auttamaan Keskustaa menestymään Keminmaan kuntavaaleissa. On ikävää, että puolueen johto tämän nyt estää, Väyrynen kirjoittaa tiedotteessaan.



Väyrynen on keminmaalainen, joten ehdokkuus Helsingissä edellyttäisi kotipaikan vaihtamista. Väyrysen mukaan tälle olisi vahvat perusteet. Hänellä on jo puolisonsa kanssa omistusasunto Helsingissä.



– Parlamenttityöni vuoksi joudun matkustamaan viikoittain Brysseliin tai Strasbourgiin ja pitämään jatkuvaa yhteyttä äänestäjiin eri puolilla Suomea. Sekä parlamenttityö että yritystoiminta edellyttävät pääasiallista asumista pääkaupunkiseudulla, Väyrynen perustelee tiedotteessaan.



Väyrysen mukaan monet ovat esittäneet, että hän muodostaisi Keminmaalle sitoutumattomien listan ja lähtisi ehdokkaaksi sen kautta. Tähän Väyrynen ei aio ryhtyä. Hän muistuttaa pärjänneensä hyvin Helsingin kuntavaaleissa vuonna 1988.



– Saimme tuolloin neljä valtuutettua, joka oli parempi tulos kuin mihin Keskusta on viime aikoina Helsingissä yltänyt. Kauteni jäi silloin lyhyeksi, kun muutimme seuraavan vuoden lopulla Tuusulaan, Väyrynen kertaa.