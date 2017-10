Väyrysen meppipaikka siirtyisi mahdollisesti Pentikäiselle: Pitäisi keskustella työnantajan kanssa

Paavo Väyrysen paluu kotimaan politiikkaan toisi europarlamentaarikon paikan Suomen yrittäjien toimitusjohtajalle. Mikael Pentikäinen ei ole vielä päättänyt, ottaisiko hän paikan vastaan.

Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen on ilmoittanut palaavansa kotimaan politiikkaan kansanedustajaksi, jos häntä ei valita presidentiksi ensi tammikuun vaaleissa. Jos Väyrynen palaa Suomeen presidentiksi tai kansanedustajaksi, hänen tilalleen europarlamenttiin keskustan edustajaksi on tarjolla Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Ensimmäisellä varasijalla oleva kansanedustaja Elsi Katainen on korvaamassa tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi siirtymässä olevan Hannu Takkulan.

Pentikäinen kommentoi Lännen Medialle, ettei ole vielä päättänyt, miten toimia, jos Väyrysen paluu kotimaan politiikkaan toteutuu.

- Olen toinen varajäsen, joten minun on otettava asiaan kantaa, jos Väyrynen palaa. Tilanne on nyt erilainen kuin aikoinaan vaalien alla ja asiasta pitäisi keskustella työnantajan kanssa. En kuitenkaan tyrmää asiaa etukäteen, Pentikäinen sanoo.

Väyrysen torstainen ulostulo ei yllättänyt Pentikäistä.

- Hän on pitemmän aikaa kertonut aikeistaan palata kotimaan politiikkaan.

Jos Väyrynen palaa Suomeen eikä Pentikäinen ota meppipaikkaa vastaan, seuraavana jonossa on kansanedustaja Mirja Vehkaperä.

Väyrynen syrjäyttäisi eduskunnassa kansanedustajana Mikko Kärnän. Väyrynen on edelleen keskustan jäsen ja puolueen kunniapuheenjohtaja, vaikka hän pyrkii presidentiksi kansalaispuolueen riveistä.