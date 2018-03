Niin se vaan on, että puolueesta erottaminen on erittäin vaikea prosessi. Varsinkin näin, kun henkilöllä ei ole lainvoimaista tuomiota perusteena käytetyistä väärinkäytöksistä. Väykällä onkin tässä nyt hyvin aikaa valmistella valitustaan. Tosin oikeuksilla taitaa olla niin paljon kiireitä, että tässä käy niin ikävästi, että valitusprosessi on harmillisen ikävästi kesken vielä Keskustan kesäkuussa olevan puoluekokouksen aikana. Voi tässä käydä niinkin, että kun erottaminen kaatuu oikeudessa ja Väyrysen Kansalaispuolueen jäsenyys palautetaan uusi Keskustan puheenjohtaja on silloin jo ajat sitten valittu. Jos valinta kohdistuu Paavo Väyryseen, saattaa hän sitten vielä päätyä kahden puolueen puheenjohtajaksi yhtä aikaa.

Jos näin käy, tässä on mielestäni hatunnoston paikka nykyajan kokeneimmalle Suomalaiselle aktiivipoliitikolle.