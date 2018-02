Hyvä päätös Keskustalta. Paavo tekee nyt vain kiusaa. ote vallasta on Paavolta kirvonnut ja viimeiset hapuilut valtaan on menossa.

Valitettavaa. Paavo olisi voinut kunniallisesti poistua takaviistoon ja hänestä olisi jäänyt arvokas kuva tuleville politikoille. Kunnioitan silti Paavoa ja sitä työtä jota hän on keskustan eteen tehnyt menneinä vuosina.

Tätä loppuaikaa en voi mitenkään ymmärtää ja tuntuu ,että ei tämä ole tottakaan.