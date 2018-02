Järkevä päätös. Näin puolueen linjasta käydään demokraattista vuoropuhelua ja linjaa myös sovitetaan puoluekentän tahtoon puheenjohtajavalinnan lopputuloksesta riippumatta.

Sivusta katsottuna keskustan linja on ollut hakusessa Vanhasen puheenjohtajakausista alkaen johtuen arvioni mukaan poliittisesti kokemattomista puheenjohtajista. Asiat etenevät oikeaan suuntaan kun päätöksissä opitaan vielä ottamaan kansaisten tarpeet huomioon. Itse arvioin, että laivaa on ohjattu nyt liian kapealla osaamisella ja kokemuspohjalla, joka johtaa päätöksiin, missä on huomioitu vain osa tarpeellisista näkökulmista. Vanhasen kausia leimasi osittain saamattomuus ja Sipilän kaudella on toimittu mutta selkeästi liian kapealla yhteiskunnallisella osaamispohjalla. Sipilän pääministerikaudella Suomen taloudelliset näkökulmat ovat painottuneet aivan liikaa ja muu yhteiskunnan hyvinvoinnin kehittäminen on jäänyt taka-alalle. Raha ja sen riittämiseen liittyvät ongelmat ovat kehittyneessä yhteiskunnassa pienimpiä ja helpoiten ratkaistavia ongelmia kun taas useat kansakuntaan vaikuttavat päätökset saattavat heijastua kansalaisiin yli sukupolvien.

Taloudellisten päätösten osalta pohtisin nyt hyvin tarkasti, missä määrin vuosikymmeniä rakennettua kansallisomaisuutta kannattaa yksityistää yhteiskunnalle kriittisimpien toimintojen osalta. Pakittaminen näissä päätöksissä on hankalaa. Meillähän nyt "leikitään liiketoimintaa" tehtyjen yksityistämisten myötä mm. tietoliikenne- ja matkapuhelinverkoilla, sähkönsiirrossa ja keskustelun alla on nyt terveydenhoito. Noilla alueilla ei hirveästi tarvi ponnistella asiakashankinnan osalta sekä useampi toimija ei välttämättä paranna noiden palveluiden laatua strategiselta tasolta ajatellen. Esimerkkinäkökulmia: mikä on tilanne Suomessa valokuituyhteyksien osalta? Mikä on kiinteän tietoliikenneverkon kokonaistilanne Suomessa? Kuinka hyvin olemme onnistuneet tietoyhteiskunnan kehittämisessä? Mikä on teleoperaattoteiden kyky tukea uusia innovaatioita ja missä innovaatiot ovat? Mikä on sähköjakeluverkon laatu? Onko sähkönjakelun hinnoittelu tällä hetkellä kohtuullista ja mikä on sen hinnoittelu tulevaisuudessa? Mitä tapahtuu terveys- ja hoivapalveluiden laadulle ja hinnoille yksityistämisen jälkeen? Ovatko em. yksityistämiset luoneet merkittävää uutta liiketoimintaa ja erityisesti vientiä vai onko yhteiskunnalle pakolliset palvelut vain tuotettu yhtiömuotoisesti yksityisomisteisesti mahdollisesti jopa pikkusen heikommalla laadulla ja pikkusen kalliimpaan hintaan?