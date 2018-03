Väyrynen sai jäsenyytensä kansalaispuolueessa takaisin toistaiseksi - oikeus määräsi erottamisen väliaikaiseen täytäntöönpanokieltoon

Paavo Väyrysen erottaminen kansalaispuolueesta on kumottu toistaiseksi. Helsingin käräjäoikeus määräsi tänään, että kansalaispuolueen hallituksen viime lauantaina vuosikokouksessaan tekemän erottamispäätöksen täytäntöönpano keskeytetään.

Väliaikainen keskeyttäminen liittyy Väyrysen moitekanteeseen, joka on ratkaistavana käräjillä. Väyrysen mukaan viime lauantaina pidetty vuosikokous oli yhdistyslain ja aiemman tuomioistuimen määräyksen vastainen, ja hän vaatii päätösten kumoamista. Keskeyttäminen jatkuu, kunnes käräjäoikeus on ratkaissut, saiko puolue erottaa Väyrysen vai ei.

Kilpeläinen pitää Väyryselle ovea raollaan

Sisäisten kiistojen repimä kansalaispuolue jatkaa kinasteluaan Väyrysen asemasta puolueessa. Puolue repesi viikonloppuna kahtia, kun Sami Kilpeläisen johtama siipi erotti Väyrysen.

Väyrynen pitää kokousta ja sen päätöksiä laittomana. Hän vetoaa Helsingin käräjäoikeuden päätökseen, jonka mukaan Väyrysen erottamista koskevien kokousten päätösten toimeenpano on keskeytetty.

Kilpeläisen johtama puoluesiipi kertoo menettäneensä luottamuksen Väyrysen toimintaan. Erottamista on perusteltu puolueen tilinkäyttöön liittyvillä epäselvyyksillä ja luottamusaseman väärinkäytöllä.

- Tästä eteenpäin asia on juristien hoidossa, Kilpeläinen sanoi tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kilpeläinen pitää kuitenkin Väyryselle yhä ovea raollaan. Hänen mukaansa Väyrynen voitaisiin ehkä myöhemmin hyväksyä uudelleen puolueeseen. Hän korosti, että linjaeroja Väyrysen kanssa ei juuri ole.

- Älä koskaan sano ei, hän totesi asiaa kysyttäessä.

Erottamispäätöksen kannalla olivat myös Piia Kattelus ja Tuula Komsi, jotka näyttävät suhtautuvan epäilevämmin Väyryseen. Komsi kertoi kokevansa, että on tullut petetyksi ja joutunut "vastoin tahtoaan" pettämään myös muita puolueen jäseniä kehottamalla heitä luottamaan Väyryseen. Katteluksen mielestä kansalaispuolueessa on ollut paha valuvika, sillä käytännössä päätökset on tehnyt pieni joukko muilta kyselemättä.