Paavo on siinä mielessä sielunveli, että hän jaksaa yksin olla erimieltä muiden kanssa. Se ei vain poliitiikassa toimi koska siinä ratkaisee enemmistön mielipide ei se kuka on oikeassa. Poliitikalla on samanlainen ominaisuus kuin Evoluutiolla. Siinä ei ole mitään inhimillistä järkeä. Paras ratkaisu ei voita vaan vahvin voittaa ja vahvin on se jolla on enemmistö takana.