Voimia Paavolle ja hänen perheelle ja aktiiveille tukijoille. Ihmettelen ja kunnioittaen hänen tarmokkuutta ja motivaatiota, joka lähentelee jo hypersuper aktiivisuutta ellei sairautta. Uskallan olettaa että politiikka ja erityisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikka on hänen intohimo, elämäntapa jota ilman hän ei voi elää. Paavon tietotaito ja osaaminen on muihin kotimaisiin poliitikkoihin verrattuna ihan omissa sfääreissä, myös Niinistö jää esiintyjänä ja osaajana reilusti Paavon taakse. Paavo ei vaan pysty ymmärtämään, ettei Suomen kansa halua häntä presidentiksi eikä pääministeriksi, ja ne jäävät häneltä toteutumattomiksi haaveiksi. Asiakysymykset eivät niitä isoja virkoja ratkaise vaan aina arvaamaton kansan suosio, ja sitä hänellä ei ole, eikä kansa voi olla väärässä. Kaikesta vastoinkäymisistä huolimatta Paavo on hoitanut aina erittäin hyvä vastuullisia ministerin, kansanedustajan, mepin ja puolueen puheenjohtajan tehtäviä. Se hänelle riittäköön. Toivottavasti Jumala Paavon, päästää hänet pois politiikan piinasta, antaa rauhan nauttia omista saavutuksista, elämästä ja lastenlapsista.