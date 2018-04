Väyrynen kertoo huomenna eduskuntaan paluuseen liittyvistä aikeistaan

Onko joitain fossiileja vielä maan päällä jotka äänestävät ja jatkavat tämän pingispallon uraa. Paavo on härski peluri jolle on vaan tärkeää oman edun tavoittelu ja kunnon liksa kaikesta mahdollisesta, mediakin on niin raadollinen että tekee Paavosta jutun kuin jutun että Paavo pääsee otsikoihin. Älytön pyrkyri koko mies. On oikea "Kekkosen opetuslapsi" ei luovuta vallan kahvasta vaikkei ole enää mitään järkevää sanomista. no, .... . . noitahan on eduskunta pullollaan, eli hommista viis kunhan on kunnon liksa !