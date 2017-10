Vauvakuvabuumi rantautui Suomeen – synnytyssalista lähdetään suoraan valokuvaukseen

Yhä useampi vanhempi haluaa kuvauttaa vastasyntyneen vauvan ammattilaisella.

Suomeen new born eli vastasyntyneen kuvaukset ovat rantautuneet pari vuotta sitten. Yhdysvalloissa vastasyntyneitä on kuvattu jo 1940-luvulta lähtien. Sen sijaan Suomessa on keskitytty puolivuotis- ja yksivuotiskuviin.

Vauvakuva kuvaa Tampereen yliopistollisen sairaalan yhteydessä olevassa potilashotelli Norlandiassa.

Vauvakuvan studio on samassa kerroksessa kuin niiden äitien, jotka voivat olla potilashotellissa perhehuoneessa synnytysvuodeosaston sijaan.

Vauvakuvaukseen voi tulla joko suoraan synnytysvuodeosastolta tai kotoa. Keskoset kuvataan sen jälkeen, kun he saavat luvan kotiutua.

- Olemme kuvanneet jopa viiden tunnin ikäisiä vauvoja. Ne ovat aivan ainutlaatuisia tilanteita, kun vauvalla on vielä syntymänukka ja vain muutama tunti elettyä elämää takana, valokuvaaja Varpu Rautaniemi sanoo.

Ideana on se, että kuvaukseen voi tulla juuri sellaisena kuin on, vaikka suoraan synnytyssalista, jos vointi sen sallii.

- Vanhemman väsymys ei kuvissa näy. Pikemminkin pienessä tokkurassa välittyy rakkaus ja uuden elämän ihmeellisyys.

Jotta kynnys kuvauksiin olisi matala, Vauvakuvan yrittäjä Aino Luukkanen on halunnut tehdä siitä kaikille mahdollista. Hän ei peri itse kuvauksesta maksua, vaan asiakas maksaa tilaamistaan kuvista.



Tällä hetkellä Luukkasen yritys kuvaa Taysin 5000 vuosittain syntyvästä vauvasta noin tuhat eli joka viidennen.

Ideana oli laajentaa kaikkiin Suomen synnytyssairaaloihin, mutta nuori yrittäjä törmäsi vastustukseen, sillä sairaalat eivät olleet valmiita yhteistyöhön.

Muutaman viime vuoden aikana ammattilaisia on tullut alalle lisää, ja vastasyntyneiden kuvapalveluista on jo kova kilpailu etenkin isoissa kaupungeissa. Nykyään new born -kuvia otetaan muutamien sairaaloiden yhteydessä, esimerkiksi Turussa.

Sigrid Tikka ja Sami Salonsaari haluavat ikuistaa 13 päivää vanhan esikoistyttärensä. Siksi he ovat saapuneet vauvakuvaukseen.

He haluavat muiston paitsi lapselle ja itselleen myös muille sukulaisille ja jälkipolville.

Luukkasen mukaan lapselle kuvat ovat tärkeitä. Ne kertovat siitä, että on ollut odotettu ja rakastettu.