Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen kaivosyhtiö Terrafamen uuden osaomistajan Trafiguran taustoista.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä perustelee kysymystä sillä, että uudesta omistajasta on paljastunut huolestuttavia tietoja. Niiden mukaan Trafigura on aiemmin saanut sakot laittoman myrkkylastin viemisestä Norsunluurannikolle ja lisäksi yhtiön johdolla on runsaasti kytköksiä veroparatiiseihin.