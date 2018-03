Vasemmistoliitto haluaa punavihreän hallituksen, lyhentää työaikaa ja vaihtaa "markkinaehtoisen" sote-mallin

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson määritteli lauantaina puoluevaltuustolle tavoitteita seuraaviin eduskuntavaaleihin ja seuraavalle hallituskaudelle. Esimerkiksi sosiaaliturvan vastikkeellisuutta pitäisi vähentää ja matalapalkka-aloille olisi suunnattava tasa-arvoeriä.

– Seuraavan, sen punavihreän, hallituksen keskeisimpiä tehtäviä on ratkaisujen esittäminen työn murroksen aiheuttamiin tarpeisiin. Haluamme tuoda poliittiseen keskusteluun myös eriarvoisuuden vähentämisen. Haluamme toimivan perustulon ja kansallista tulorekisteriä on hyödynnettävä sosiaaliturvan ja palkkatulojen yhteensovittamiseksi reaaliaikaisesti, Andersson puhui.

Anderssonin mukaan puolue ei ole sulkenut pois muissakaan hallitusvaihtoehdoissa olemista, mutta selkeästi mieluisinta olisi yhteistyö Sdp:n ja vihreiden kanssa.

– Tavoittelemme eduskuntavaaleissa kaksinumeroista kannatusta. Punavihreä hallituspohja on tavoite, eikä sulje muuta pois. Oppositio on tehnyt hyvää yhteistyötä sote-uudistuksen kanssa. Ilmeisesti maakunnat käyvät niin Sdp:lle kuin vihreille, hän pohtii.

Vasemmistoliitto antaisi sote-uudistuksessa maakunnille verotusoikeuden sekä selkeän päävastuun palveluiden järjestämisestä. Tämä järjestely voisi kiristää verotusta, jos maakunnat joutuvat vaikeuksiin palveluiden järjestämisen kanssa.

– Se (maakuntien päävastuu) mahdollistaisi perheille suunnattujen palveluiden kokoamista perhekeskuksiin, sosiaalityön ja terveydenhuollon tarjoamista samoissa yksiköissä sekä resurssien ohjaamisen erikoissairaanhoidosta terveyskeskusten jonojen lyhentämiseen.

Lisäksi Vasemmistoliitto haikailee lyhyempää työaikaa suomalaisille. Vasemmistoliiton näkemyksen mukaan lyhyempi työaika lisäisi työn tuottavuutta sekä ihmisten jaksamista ja työhyvinvointia.

Pitäisikö eduskunnan näyttää mallia ja lyhentää työaikaansa kansanedustaja Andersson?

– Moni kansanedustaja varmasti haluaisi jaksotusta työlleen ja työn organisoimista uudelleen, Andersson vastasi.

Sote-malli nyt "markkinahenkinen"

Andersson nostatti puoluevaltuustossa puolueväkensä taisteluhenkeä sote-uudistuksen markkinahenkisyyttä vastaan.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan yksityisille tuottajille syntyy selkeä kannustin, mahdollisuus ja lakiesityksen mukaan jopa velvoite siirtää kallista hoitoa tarvitsevat potilaat eteenpäin maakuntien hoidettavaksi.

– Kustannusten nousu ollaan ohjaamassa markkinoita hallitseville pörriäisille ja niille hyvätuloisille suomalaisille, joiden omavastuut yksityisten käytöstä alenevat. Palveluiden laatuun tai saatavuuteen tehtävistä heikennyksistä kärsivät ne tällä hetkellä julkisia palveluita käyttävät pienituloiset, joiden omavastuut nousevat nykyisestä sekä kaikki paljon palveluita tarvitsevat.

Vasemmistoliitolla ja kaikilla muillakin puolueilla on omat haasteensa saada omaa väkeään lähtemään ehdolle maakuntavaaleihin.

– Haasteellista on se, että lakipakettia ei ole vielä eduskunnassa edes hyväksytty ja lokakuussa pitäisi käydä vaalit. Samoja ihmisiä halutaan lisäksi ehdolle eduskuntavaaleissa huhtiikussa 2019. Se on kovaa työtä kansanvallan eteen. Kiinnostuneita ehdokkaita on ollut. Emme jätä maakuntia kokoomuksen ja keskustan hallittavaksi, Andersson sanoo.