Vasemmistoliitto esitteli kuntavaaliteemansa – uskoo kannatukseensa isoissa kaupungeissa

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan puolue uskoo mahdollisuuksiinsa kuntavaaleissa etenkin suuremmissa kaupungeissa.



– Näemme, että meillä on erityisesti isoissa kaupungeissa mahdollisuuksia nousta isoimpien puolueiden joukkoon. Myöskin pohjoisessa, esimerkiksi Kemissä mahdollisuudet ovat hyvät.



Vasemmistoliiton kannatus vaikutti Ylen tammikuisen puoluekannatusmittauksen mukaan olevan pienessä kasvussa. Kannatuslukema on tällä hetkellä 8,3 prosenttia.



– Tavoitteemme on, että kannatuksemme olisi valtakunnallisesti paljon korkeammalla tasolla kuin viime kuntavaaleissa, eli tavoittelemme selkeästi vaalivoittoa, Andersson sanoo.



Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa puolueen kannatus oli kahdeksan prosenttia.



Vasemmistoliitto kertoi perjantaina omista kuntavaalilinjauksistaan.



Puolueen kärkiteemoja tulevaissa vaaleissa ovat hyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoaminen kaikille, yhtäläinen oikeus varhaiskasvatukseen, kohtuuhintainen asuminen, hyvä ympäristö sekä työllisyyden parantaminen.



Puolue kertoi ajavansa etenkin terveyskeskusmaksujen poistamista.



– Maksut hidastavat ja vaikeuttavat hoitoon pääsyä. Kun ihmiset eivät pääse ajallaan hoitoon, lisää se kustannuksia pitkällä aikavälillä entisestään, Andersson sanoo.



Hän painotti tulevien kuntapäättäjien vastuuta sote-uudistuksessa. Anderssonin mukaan Vasemmistoliiton tavoitteena on, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotettaisiin tulevaisuudessa pääosin julkisesti.



– Hallituksen nykyisellä mallilla ei ole mahdollista toteuttaa alkuperäisiä sote-uudistukselle asetettuja tavoitteita. Etenkään alueellinen tasa-arvo ei tulisi toteutumaan.



Tämän lisäksi hallituksen tavoitteet luovat Anderssonin mukaan painetta kasvattaa sosiaali- ja terveydenhuollon maksuja entisestään.



Vasemmistoliiton puoluesihteerin Joonas Leppäsen mukaan Vasemmistoliitto tavoittelee täyttä 3 500 kuntavaaliehdokasta.



– Vasemmistoa verrataan vihreisiin, mutta meillä on suhteessa enemmän valtuutettuja. Olemme myös vihreitä valtakunnallisempi puolue, mihin pyrimme myös tulevaisuudessa.



Kuntavaalien ehdokaslistat tulee jättää helmikuun loppuun mennessä. Vaalit käydään 9. huhtikuuta.