Vasemmistoliiton Pekonen Kela-taksien ongelmista: "Keskusta on jättänyt maaseudun sairaat tien varteen"

Hallituksen on ryhdyttävä ripeästi toimiin Kelan taksiliikenteen aiheuttamien vaikeuksien vuoksi. Näin sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen.

Alkuviikosta monilta paikkakunnilta ympäri Suomen kerrottiin vaikeuksista järjestää kyytejä Kelan taksiasiakkaille. Paikoin puhuttiin jopa tuntien odottelusta. Taustalla on kyytien kilpailuttaminen ja palvelun siirtyminen uusille yhtiöille.

– On pitkäaikaissairaita, jotka eivät ole päässeet tarvitsemaansa hoitoon ja vanhuksia, jotka eivät ole päässeet kuntoutukseen. Hallituksen on välittömästi hoidettava asia kuntoon. Kyse on selvästi ihmisten perusoikeuksien vaarantumisesta, Pekonen sanoo.

Joissain paikkakunnilla on arveluttanut autojen riittävyys. Esimerkiksi Satakunnassa ja Lapissa kuljettajat ovat lähteneet nihkeästi uusien yhtiöiden leipiin, koska ovat pitäneet sopimusehtoja taloudellisesti kannattamattomina.

– Meillä Kanta-Hämeessä potilaiden takseja on jouduttu maksamaan sairaalan laskuun. Vaikka osa ongelmista liittyy varmasti siirtymävaiheeseen, on nyt seurattava äärimmäisen tarkasti, onko uudistuksessa sellainen järjestelmätason ongelma ja valuvika, joka vaatii korjausta.

Pekosen mukaan hallitus on laiminlyönyt alueellisen tasa-arvon uudistuksessa.

– Näyttää siltä, että Juha Sipilän ja Anne Bernerin johtama keskusta on jättänyt maaseudun sairaat ja vanhukset jo kirjaimellisesti tien varteen.

Oppositiorintamasta myös perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari on ilmaissut tyytymättömyytensä uudistukseen.

– Meillä oli maailman paras taksi. Ei ole enää, hän kirjoitti Twitterissä.