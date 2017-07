Vasemmistoliiton Hänninen: Postin lehdenjakajien työehdot ja palkka vaarassa heiketä

Vasemmistoliiton raahelainen kansanedustaja Katja Hänninen on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koskien postin varhaisjakelun työntekijöiden tilannetta.

Posti perusti uuden tytäryhtiö Posti Palvelut Oy:n, jonka alle aiotaan siirtää esimerkiksi sanomalehtiä jakavat lehdenjakajat. Työntekijöiden siirrolla uuden yhtiön palvelukseen on alan ammattiyhdistysten mukaan vaarana työehtojen ja palkkojen heikentyminen.



– Sanomalehdenjakajat ovat pienipalkkaisia yötyöläisiä, joiden pienet kuukausipalkat ovat jo valmiiksi vuosikausia laskeneet. Sanomalehdenjakajat ovat tyrmistyneitä kohtelusta, johon he ovat nyt Postissa joutuneet. Pääkaupunkiseudun lehdenjakajat ry:n mukaan työntekijöiden palkat saattavat siirron myötä laskea jopa 20 prosenttia, Hänninen kirjoittaa.

Hänninen painottaa myös, että postialalla tapahtuneet muutokset eivät ole työntekijöiden syytä. Lisäksi kansanedustaja toteaa, että Postin tulisi valtionyhtiönä noudattaa esimerkillistä työnantajapolitiikkaa.



– Postin henkilöstöpolitiikka on herättänyt huolta aiemminkin viime vuosina. Alkuvuodesta 2016 Posti ilmoitti vähentävänsä 860 työntekijää. Posti on yhteiskunnallinen peruspalvelu, jolla on merkitystä niin aluetaloudelle kuin verotuloille.

Hännisen valtion omistajaohjauksesta vastaavalle ministeri Mika Lintilälle osoitetussa kirjallisessa kysymyksessä kysytään, aikooko hallitus puuttua Posti Palvelut Oy:n perustamisesta johtuvaan mahdolliseen lehdenjakajien palkkojen ja työehtojen heikentämiseen.