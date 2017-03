Varastetulle tavaralle uusi etsintäkuulutussivusto? Poliisitarkastaja: ”Hyvä päänavaus”

Suomeen voisi perustaa julkisen sivuston, jossa saisi etsintäkuuluttaa varastettua tavaraa. Näin esittää Finanssialan keskusliiton johtaja Risto Karhunen. Karhusen mielestä sivustoa voisi ylläpitää poliisi, mutta sitä voisi harkita pidettäväksi yhteistyössä esimerkiksi vakuutusalan kanssa.



Ruotsissa vastaava sivusto on jo, ja siitä vastaa Ruotsin vakuutusalan etujärjestön omistama yritys.



– Tällaiseen ennaltaehkäisevään toimintaan pitäisi panostaa, sanoo Karhunen Lännen Medialle.



Poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta pitää Karhusen ideaa virkistävänä mutta muistuttaa realiteeteista.



– Hyvä päänavaus. Kun hyviä käytäntöjä maailmalta tulee, niin miksi emme niitä Suomessa voisi tutkia tarkemmin, Aho sanoo.



Poliisilla ei ole hänen mukaansa riittävästi resursseja ylläpitämään niin suurta rekisteriä manuaalisesti.



Hän aikoo silti ottaa asian puheeksi, kun tapaa Karhusen seuraavan kerran.



Sivusto estäisi Karhusen mukaan rikoksella saadun tavaran myymistä eteenpäin ja auttaisi omistajaa saamaan esineet takaisin.



Verkkosivun toimiva hoito edellyttäisi sitä, että kansalaisilla olisi tiedossa arvo-omaisuudestaan yksilöityjä tietoja, kuten vaikkapa polkupyörän runkonumero ja valokuva.



Sekä Karhusen että Ahon mukaan suomalaisilla on omaisuutensa yksilöinnissä vielä parantamisen varaa.



Omaisuusrikollisuuden määrä on viime vuosina ollut laskussa Suomessa. Karhusen mukaan yhtenä syynä tähän on talouden taantuma.