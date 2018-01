Varapuhemies Satonen: Vapaaehtoistyö voisi olla mukana aktiivimallissa tiukoin ja rajatuin ehdoin

Kokoomuslaisen varapuhemies Arto Satosen mielestä vapaaehtoistyön ottamista mukaan aktiivimalliin voisi tiukoin ja rajatuin ehdoin harkita. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen lain mukaan työttömän osallistuminen vapaaehtoistyöhön ei täytä uuden aktiivimallin ehtoja. Satonen korostaa, että nyt tietysti edetään vuoden vaihteessa voimaan tulleen uuden lain mukaan.

– Aktiivimallia koskevaan lakiin liittyy eduskunnan lausuma seurannasta, joten kokemusten jälkeen on mahdollisuus vielä harkita uusia vaihtoehtoja.

Satosen mielestä vapaaehtoistyö täyttää hyvin aktiivimallin idean, joka on saada työttömäksi jäänyt ihminen aktiivisesti johonkin toimintaan mukaan. Vapaaehtoistyötä olisi tarjolla urheiluseuroissa ja muussa yhdistystoiminnassa. Satonen muistuttaa, että aktiivisuusmallissa on jo palkkatyön ja yritystoiminnan lisäksi mukana työkokeilu. Se on aika lähellä vapaaehtoistyötä.

Mikäli vapaaehtoistyö otettaisiin mukaan aktiivimalliin, niin Satosen mielestä ehtoja pitäisi harkita hyvin tarkasti. Palkkatyön tulisi olla ensisijainen keino täyttää aktiivisuusehdot. Aktiivimallissa palkkatyötä vaaditaan 18 tuntia tai yritystuloja 241 euroa kuukaudessa.

– Vapaaehtoistyössä tuntimäärän pitäisi olla moninkertainen verrattuna palkkatyössä vaadittuihin tunteihin. Lisäksi vapaaehtoistyöhön osallistuminen pitäisi hyväksyttää etukäteen ja hyvin selkeästi osoittaa tehdyt tehtävät.

Satosen mielestä vapaaehtoistyöhön osallistumisessa pitäisi olla sama idea kuin koko aktiivisuusmallissa.

– Ihminen saisi työkokemusta, jonka avulla hän pääsisi eteenpäin työmarkkinoille.

Aktiivisuusmallilla hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostoa. Tavoitteena on, että hallituskauden lopussa työllisyysaste on 72 prosenttia.