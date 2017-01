Vapon hiilitehtaasta päätöksiä loppusyksyllä – Haapavesi yhä mukana kisassa

Energiayhtiö Vapo Oy tekee päätöksiä ensimmäisestä teknisten hiilten tuotantolaitoksestaan loppusyksyllä.



Valinta laitoksen sijaintipaikasta tehdään Haapaveden, Ilomantsin ja Seinäjoen välillä. Tuotanto tehtaalla alkaa vuonna 2019.



Vapo Venturesin liiketoimintajohtaja Mia Suominen ja Vapon sidosryhmäjohtaja Janne Sankelo keskustelevat perjantaina selvitystyöhän liittyen Seinäjoen kaupungin edustajien kanssa.



– Vapo on tällä hetkellä kiinnostunut selvittämään Seinäjoella tarkemmin Kapernaumin ja Haukinevan sijoitusvaihtoehtoja. Toinen näistä kohteista etenee lopulliseen vertailuun muiden paikkakuntien kanssa. Päätöksiä asiassa tehdään loppusyksystä 2017, Suominen toteaa.



Sankelon mukaan Carbons-hanke on edennyt aikataulussa.



– Yhtiö valitsi äskettäin Sweco Oy:n yhteistyökumppaniksi tekemään laitoksen perussuunnittelua, joka on nyt täydessä vauhdissa. Lisäksi tällä hetkellä panostetaan myyntiin ja markkinointiin.



Tekniset hiilituotteet ovat Sankelon mielestä herättäneet Euroopan markkinoilla suurta kiinnostusta ja kauppaneuvottelut on käynnistyneet useiden yhteistyökumppanien kanssa.



Vapo kertoi lokakuussa laajennuksestaan teknisiin hiiliin.



Tulevilla tehtailla voidaan jalostaa turpeesta aktiivihiiltä, jota käytetään ilman ja veden puhdistamiseen, minkä tarve kasvaa koko maapallolla. Hiilikuituja hyödynnetään keveisiin ja kestäviin urheiluvälineisiin. Hiilimustaa tarvitaan väriaineena.