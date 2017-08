Vapautetun marokkolaisen tarina: Näki pääepäillyn jalkapallo-ottelussa terroriteon aattona

Marokkolaisten jalkapallojoukkueella oli Turun terroritekoa edeltävänä torstaina ottelu, jossa pääepäilty Abderrahman Mechkah nähtiin, kertoo asianajaja Heikki Maunila.

Mechkahin näki kyseisessä ottelussa Maunilan päämies, rikosepäilyistä vapautettu 24-vuotias marokkolainen, jonka pakettiautoa poliisi etsi tutkinnan alkuvaiheessa. Asianajajan mukaan Mechkah oli ottelussa paikalla vain vähän aikaa.

- Minuutin verran, sanotaan näin, Maunila muistaa vapautetun marokkolaismiehen kertoneen.

Hänen päämiehensä tunsi Mechkahin marokkolaisten yhteisten harrastusten kautta. Miehet pelasivat samassa jalkapallojoukkueessa ja tapasivat myös joskus porukalla baarissa kahvin- ja teenjuonnin merkeissä.

Kahden kesken miehet eivät kuitenkaan pitäneet yhteyttä, eikä 24-vuotias marokkolainen tuntenut pääepäiltyä oikealta nimeltä.

- Lempinimi hänellä oli tiedossa, Maunila kertoo.

Hänen mukaansa Mechkah oli viime aikoina vähentänyt marokkolaisten tapaamisissa käymistä. Mitään radikalisoitumisen merkkejä Maunilan päämies ei ollut hänessä kuitenkaan havainnut.



Turun terroriteon tapahtumapäivänä 24-vuotias marokkolainen oli asianajajan mukaan Pernon kaupunginosassa ja kuuli puhelimitse keskustan tapahtumista. Mies päätti lähteä torille katsomaan, mistä on kyse. Valkoisen pakettiautonsa hän jätti keskustassa parkkiin.

- Se oli pysäköity Aurakadulle ylös taidemuseon luo, Maunila kertoo.

Illalla poliisi pyysi kyseisestä pakettiautosta havaintoja ja otti pian myös sen kuljettajan kiinni. Maunilan mukaan hänen päämiehensä ei osannut aavistaa tällaista ja oli tilanteesta yllättynyt.

- Hän oli illalla kotosalla ja sinne tuli mellakkavarusteissa olevia poliiseja, joilla oli suojapleksit, Maunila kertoo.

Mies vietiin poliisilaitokselle ja Keskusrikospoliisi kuulusteli häntä heti lauantaina iltapäivällä neljä tuntia. Maunilan mukaan mies oli terrorismiepäilystä pelästynyt. Lisäksi hän oli vihainen pääepäillyn toiminnasta.

- Tämä tapahtuma oli tietysti järkyttänyt häntä, se siinä näkyi.



Poliisi jututti 24-vuotiasta marokkolaista uudelleen maanantaina iltapäivällä ja viimeisen kerran tiistaina. Kun kuulustelu loppui iltapäivällä kello 14, mies sai tietää pääsevänsä heti vapaaksi.

- Hän sai siinä sitten tavaransa välittömästi ja kuittasi itsensä ulos.

Maunila kertoo, että hänen päämiehensä oli vapautuspäätöksestä ”silminnähden helpottunut”.

- Hän oli hyvin tunteellinen ja ilahtunut.

Mies on nyt vapautettu kaikista rikosepäilyistä. Jatkossa häntä saatetaan kuitenkin kuulla Turun terrorismijutussa todistajana. Maunilan mukaan hänen päämiehensä suhtautuu asiaan myönteisesti ja menee kuultavaksi, jos kutsu tulee.

Mies on asunut Suomessa viisi vuotta, ja hänellä on pysyvä oleskelulupa. Miehellä on myös lapsi Suomessa, ja hänen entinen puolisonsa on suomalainen. Suunnitelmissa onkin pysyä maassa.

- Hän aikoo kotiutua ja jäädä tänne, Maunila kertoo.