Vapautetaanko Turun iskusta epäiltyjä? – Poliisi vielä vaitonainen

Kahden Turun terrori-iskuun liittyvän epäillyn vangitsemisoikeudenkäynnit pidetään huomenna tiistaina. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa istunnoille on varattu aikaa aamulla kello yhdeksän ja kello kymmenen. Poliisi ei vielä paljasta, onko heitä vastaan löytynyt tarpeeksi näyttöä.

- Huomiseen aamuun mennessä meillä pitää olla tiedossa tullaanko heitä esittämään vangittaviksi todennäköisin syin vai vapautetaanko heidät. Se selviää huomiseen aamuun mennessä ja siihen saakka kerätään tietoja ja yhdistellään palasia, tutkinnanjohtaja Markus Laine krp:stä kertoi aamupäivällä Lännen Medialle.

- Vielä ei voi sanoa haetaanko heitä vangittaviksi vai ei, Laine vielä täsmensi.

Hänen mukaansa poliisille kertyy jatkuvasti uutta tietoa tekijöistä, mutta toistaiseksi tutkinnan edistymistä ei haluta avata enempää.

Abdederrazak Essarioul, 28, ja Ilyas Berrouh, 18, vangittiin viikko sitten syytä epäillä -perusteella. Se tarkoittaa, että poliisi uskoo heillä olleen jotain tekemistä Turun puukotuksen kanssa. Näyttö miesten yhteydestä iskuun oli kuitenkin sen verran hataraa, että oikeus vangitsi heidät vain viikon määräajaksi. Jos todisteita ei ole löytynyt lisää, heidät on huomenna vapautettava.

Essarioulin ja Berrouhin lisäksi viikko sitten vangittiin iskun pääepäilty Abderrahman Bouanane, 22, sekä Mohamed Bakier, 18. Heidät on vangittu todennäköisin syin epäiltyinä, mikä tarkoittaa, että poliisilla on vankkoja todisteita heidän syyllisyydestään.

Bouanane onkin tunnustanut tekemänsä puukotukset, mutta ei terroristista motiivia.

Bouanane tunnettiin vielä ensimmäisessä oikeudenkäynnissä nimellä Mechkah. Maanantaina poliisi korjasi tiedon hänen henkilöllisyydestään. Se oli saatu lopulta selville kansainvälisen poliisiyhteistyön kautta. Mies oli esiintynyt Suomessa tekaistulla nimellä ja kertonut viranomaisille iäkseen 18 vuotta. Todellisuudessa mies on 22-vuotias. Hän on poliisin tietojen mukaan syntynyt Marokossa lokakuussa 1994.

Lännen Media kertoi aiemmin, että paikallisen marokkolaisyhteisön mukaan Bouanane yritti hakea Suomessa turvapaikkaa tekeytymällä palestiinalaiseksi. Hän on käyttänyt useita eri henkilöllisyyksiä ja oleskellut aiemmin ainakin Saksassa.

Turun puukotuksiin liittyen on tutkinnan aikana otettu kiinni yhteensä kuusi marokkolaismiestä. Neljän nyt vangittuina olevan lisäksi poliisi otti kiinni kaksi miestä viime viikolla. Molemmat on nyttemmin vapautettu. Lisäksi poliisi on antanut kansainvälisen etsintäkuulutuksen yhdestä miehestä, jolla epäillään olevan jotain tekemistä hyökkäyksen valmistelun kanssa.