Vapaavuori: "Olen sinänsä iloinen, että joku muukin tohtii ääneen arvostella maakuntauudistusta"

Ei ehkä tule ennenaikaisia EK-vaaleja tänä vuonna, siihen malliin tuoksahtaa pakkakelillä Veitsiluodon katkut. Toki, jos loikkareita ilmaantuu riittävästi, ainakin se kuusi (6) kappaletta, niin hallitus kaatuu sote äänestyksessä. A. Rinteellä ei ole kuitenkaan tässä tilanteessa oikein vara lähteä haastamaan ministeri Orpoa ja Kokoomusta. Hallituksella menee muissa asiakysymyksissä erittäin hyvin; - työttömyys vähenee ennen näkemättömän kovaa vauhtia, vienti vetää hurjalla vauhdilla, korot ovat vielä alhaalla, mamuasia on saatu hallintaan. Elikkäs Kokoomus saisi Jackpotin loppukesän EK- vaaleissa, se on selvää pässin lihaa Niinistön hurjan kannatuksen jälkimainingeissa. Todennäköisesti Kepu pitäisi maaseudun turvin kuta kuinkin nykyiset asemat eli hallitus jatkaisi Kokoomus-Kepu akselin varassa mutta Orpo nousisi pääministeriksi ja RKP että kristilliset ottaisivat Sinisten paikan ja siniset potkaistaisiin kylmästi pihalle. Vaaleissa olisi toki paljon liikkuvia äänestäjiä kun Sinisten ja PS:n äänet menisivät uudelleen jakoon. Siitä noin 100.000 äänen potista SDP yrittäisi hamuta suuren osana takaisin itselleen mutta saisiko se niitä, se on jo toinen juttu. Toisaalta SDP:n sisällä kytee akateemisten naisten ja pääkaupunkiseudun "älymystön" hiljainen kapina ex ulkoministeri Tuomiojan johdolla A. Rinnettä ja SAK:n kovan linjan ay-johtajia vastaan. Tässä tilanteessa EK-vaalit tulisivat demareille liian nopeasti, koska SDP sakkaisi melkoisella varmuudella, ja silloin kävisi myös A. Rinteen oma asema pj:na enemmän kuin vaikeaksi. Samoin T. Aallon asema vihreiden johtajana ei ole vielä ottanut odotetusti tuulta purjeisiin. Vihreille saattaisi tulla pahasti takkiin ennen aikaisissa vaaleissa, jolloin Anderssonin ultraliberaalit vassarit saattaisivat ajaa vihreiden ohi. Rinteellä ja Aallolla on nyt yhteinen ongelma, ja sen takia heidän kannalta on parempi antaa pääministeri Sipilän roikkua löyhässä hirressä mahdollisimman pitkään. Kaksikko voi nautiskella kyselytunnilla kun hallituksen sisältä näyttää singahtavan meedioille lähes viikoittain jotain Pääministerin kannalta ikävää sotkua. Todennäköisesti Rinne ja Aalto tekevät YYA-sopimuksen, jäävät asemiin odottamaan, ja ryhtyvät yhdessä tulittamaan Hallitusta koko patteristolla vasta ensi tammikuussa. Omien asemien turvaaminen on heille ehdottomasti kaikista tärkein asia tässä hetkessä. Sen tosiasian rinnalla joku sote ja maakuntahimmeli ovat vain politiikkaa! Mutta pienellä Suomella on pienet ongelmat. Meillä kotona Petromanskissa kaikki on suurta! Presidentti Pjuutin sanoin puolittavan Venäjän köyhyyden neljässä vuodessa, ja sen vakuudeksi hän ampuu tarvittaessa uuden Super-Hyper ohjuksen vaikka Etelänavan alta minne tahansa vihollismaan pääkaupunkiin, Sellainen mies on meidän Pjuutin, Harasoo!