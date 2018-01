Ensin pitäisi saada Oulu-Helsinki-väli neljään tuntiin. Viimeksi junamatkan piti taittua viidessä ja puolessa tunnissa, mutta myöhästyttiin kokonainen tunti. Jäämeren ratakin pitää saada viimein tehtyä. Helsingin järjettömät giga-hankkeet pitää lopettaa. Tallinna-tunneli on aivan järjetön hanke. Eurotunneliin verrattuna matkustajia on vain kymmenesosa ja tunnelin pituus on moninkertainen. Tunneli ei ole millään mittarilla kannattava. Jos helsinkiläiset haluavat näitä turhakkeitaan, niin maksakoon itse. Valtion rahat on käytettävä koko maan hyväksi taloudellisesti mielekkäisiin hankkeisiin. Hailuodon silta on tällaisesta hyvä esimerkki.