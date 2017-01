”Vanhempia ei voi pakottaa” – Osa vanhemmista kieltää vastasyntyneeltä k-vitamiinipistoksen

Pieni osa vanhemmista kieltäytyy Suomessa antamasta vastasyntyneelle lapselleen k-vitamiinipistoksen, sanoo HUSin Lastenklinikan osastonylilääkäri Sture Andersson.



Pistoksen on todettu suojaavan vastasyntynyttä sisäisiltä, etenkin aivojen ja sisäelinten verenvuodoilta.



Andersson arvioi, että noin kahdesta kolmeen prosenttia vanhemmista päätyy jättämään lapsensa kohdalla k-vitamiinipistoksen välistä.



Ruotsissa lastenlääkärit ovat huolissaan siitä, että yhä useampi vanhempi päättää kieltää pistoksen vastasyntyneeltä lapseltaan.



THL:n tutkimuspäällikön Reija Klemetin mukaan viranomaisilla on ollut jo vuosien ajan tieto siitä, että osa vanhemmista ei halua antaa lapselleen k-vitamiinipistosta. Tarkoista määristä ei ole Klemetin mukaan tietoa.



– Kyllä kehitys on hieman huolestuttavaa, mutta ei meillä kuitenkaan ole syytä pelätä, että vastaisuus kasvaisi ainakaan voimakkaasti. Esimerkiksi rokotevastaisuus on meillä ollut tähän asti melko marginaalissa.







Pistoksen väliin jättävien vanhempien vastasyntyneistä lapsista suurin osa saa vitamiiniannoksen suun kautta annettavalla muutaman viikon kestävällä kuurilla.



Lääkärit kuitenkin suosittelevat vitamiiniannoksen antamista yhdellä pistoksella ja mahdollisimman pian syntymän jälkeen.



Andersson muistuttaa, ettei vastasyntyneen keho pysty vielä itse hyydyttämään verta, minkä vuoksi vitamiinin puute voi aiheuttaa vauvalle vakaviakin sisäisiä verenvuotoja.



K-vitamiinia saadaan suolistobakteereista, joita vastasyntyneillä ei vielä ole.







Andersson muistuttaakin pistoksesta kieltäytymisen vaarallisuudesta.



Pistoksen vastustajat ovat viitanneet vanhoihin tutkimuksiin, joissa k-vitamiinipistos olisi yhdistetty lasten syöpiin.



Näyttöä siitä, että piikistä olisi lapselle jotain haittaa, ei Anderssonin mukaan ole.



– Jos vitamiinin antamisessa olisi merkittäviä terveydellisiä haittavaikutuksia, olisi ne tähän mennessä huomattu, Andersson sanoo.







Andersson näkee k-vitamiinipiikin vastustuksessa selvän yhteyden rokotevastaisuuteen ja haluun elää luonnonmukaisesti.



Pohjanmaan ruotsinkielisillä alueilla villitys on hänen mukaansa vahvempi kuin muualla Suomessa. Sieltä löytyvät myös Suomen alhaisimmat rokoteprosentit muun muassa tuhkarokossa.



– Pohjanmaan alue on lähemmin kosketuksissa ruotsalaiseen kulttuuriin. Sitä kautta myös vastaava aktivismi saapuu Ruotsista Suomeen ensimmäiseksi, Andersson sanoo.







Rokottamaton lapsi säilyy todennäköisesti terveenä, kunhan tietty osuus ympärillä olevista ihmisistä on rokotettu. Klemetti muistuttaa, että k-vitamiinipistoksesta kieltäytymisessä ei ole kyse samasta asiasta.



– Lapsi tarvitsee k-vitamiinia, sillä vastasyntyneen suolisto ei sitä vielä itse tuota, Klemetti sanoo.



Hänen mukaansa lapsella, joka ei vitamiinia saa, on kohtalainen riski sairastua.



– Näemme, että riski on sen verran iso, että suositus pidetään voimassa.



Hän muistuttaa, ettei vanhempia voi pistokseen pakottaakaan.



Jos vanhempi kieltäytyy pistoksesta ja lapsi menehtyy esimerkiksi sisäiseen verenvuotoon, voidaan Klemetin mukaan kuitenkin pohtia sitä, ollaanko lapsen hoitoa laiminlyöty ja kuka niin on tehnyt.