Vanhempainliitto näyttää esimerkkiä: Palkallista vapaata isovanhemmille ja koulunsa aloittavien vanhemmille

Kun Vanhempainliiton työntekijän lapsi aloittaa peruskoulunsa, saa vanhempi työskennellä kahden viikon ajan etänä nelituntista työpäivää, ilman palkanmenetystä.



Yläasteen aloittavan vanhemmilla on oikeus samaan kolmen päivän ja toisen asteen koulutuksessa yhden päivän osalta.



Järjestö tarjoaa myös palkallisen vapaapäivän palkkalistoillaan oleville tuoreille isovanhemmille.



Eikä siinä vielä kaikki. Myös mahdollisuutta etätyöpäiviin laajennettiin vuosi sitten neljään päivään viikossa.



– Yhtenä päivänä viikossa meillä on kokouksia, jolloin pyrimme olemaan kaikki paikalla samaan aikaan. Muuten olemme antaneet työntekijöille aika lailla vapaat kädet, toiminnanjohtajan Ulla Siimes sanoo.



Perheystävällisten käytänteiden tarkoituksena on tehdä työn ja perheen yhdistäminen työntekijöille mahdollisimman helpoksi.



Vanhempainliitto on pilottiorganisaationa mukana Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -hankkeessa. Mukaan lähtenyt teleoperaattori DNA ilmoitti hiljattain ryhtyvänsä tarjoamaan työntekijöilleen viikon pituista isovanhempainlomaa.



Esimerkkinä suomalaisille työnantajille



Vanhempainliiton perheystävällisten käytänteiden tarkoituksena onkin vuodesta 2012 lähtien ollut näyttää esimerkkiä suomalaisille työnantajille. Mutta vaikuttavat käytänteet siinä sivussa myös omien työntekijöiden perheiden arkeen.



Varhaiskasvatuksen asiantuntijan Merja Korhosen nuorimmainen aloitti muutama vuosi sitten ensimmäisellä luokalla. Kolmannen lapsen ei tarvinnut aloittaa iltapäiväkerhossa heti, sillä Korhonen teki kaksi ensimmäistä viikkoa etänä lyhennettyä työpäivää.



– Se oli mukavaa sekä lapselle että itselleni. Iltapäivisin jäi aikaa jutella ja kuunnella, miten päivä oli mennyt.



Kun vanhempi poika aloitti yläkoulun, keskusteltiin palkallisella vapaalla siitä, miten opiskelu muuttuu. Tytär tarvitsi lukion aloittaessaan uusia kirjoja.

Vanhempainliiton Katja Repo (vas.) ja Melody Naghmeh Karvonen (kesk.) ovat käyttäneet hyväkseen mummolomaa. Merja Korhosen mukaan perheystävällisyys on sekä yrityksen että työntekijän etu. KUVA: Mauri Ratilainen



Vanhempainliiton järjestötoiminnan asiantuntijan Katja Revon mukaan lasten avun tarve elämänmuutoksissa ei häviä, mutta se muuttuu.



Kun Revon poika aloitti sähköasentajan opinnot, vietti Repo palkallisen lyhennetyn työpäivänsä tutustuen opetussuunnitelmaan. Kun se oli tehty, ryhtyi hän paistamaan lettuja.



– En tiennyt poikani koulusta mitään, joten nyt sain aikaa tutustua siihen, mitä hän opiskelee. Vanhempi lapsikin kaipaa omanlaistaan tukea uudessa elämänvaiheessa, Repo sanoo.

Monenlaisia käytänteitä

Siimeksen mukaan Vanhempainliitolla perheystävällisten käytänteiden aiheuttamia menoja ei erikseen lasketa.



– Meillä tämä nähdään osana normaaliin arjen pyörittämistä. Emme ole pienessä organisaatiossamme nähneet tarvetta määritellä sille suoraa euroarvoa, Siimes sanoo.



Harva työnantaja olisi kuitenkaan valmis tarjoamaan työntekijöilleen ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä siitä syntyvien lisäkustannusten vuoksi.



– Toki kaikilla aloilla vastaavia helpotuksia, kuten esimerkiksi etäpäivien lisäämistä on vaikea tai lähes mahdotonta toteuttaa, sillä työntekijöitä tarvitaan paikan päällä.



Siksi käytänteitä on Siimeksen mukaan monenlaisia. Niistä työnantaja voi sitten valita itselleen sopivat tavat tukea työntekijöidensä perheiden arkea.



Siimes kuitenkin uskoo, että kaikki työnantajien joustoissa menetetty saadaan myös takaisin työntekijöiden työhyvinvoinnissa ja jaksamisessa.



Myös Korhosen mukaan käytännöt ovat sekä yrityksen että työntekijöiden etu.



– Ne tarjoavat joustoa molempiin suuntiin, jolloin myös työntekijän on helpompi tulla vastaan asiassa kuin asiassa. Meillä tehdään esimerkiksi paljon töitä myös viikonloppuisin ja iltaisin, Korhonen sanoo.



Korhonen itse pyrkii pitämään viikossa kolme etätyöpäivää.



Hän myös tietää kokemuksesta, että neljä työtuntia kotona voi olla paljon tehokkaampaa ajankäyttöä kuin kahdeksan tunnin istuminen toimistolla. Etenkin, kun ei tarvitse murehtia kuumeessa yksin kotona sairastavan lapsen pärjäämisestä.