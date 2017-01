Vanhat joulukuuset upotetaan kalojen kutupaikoiksi – Oulussa ei ole lämmetty ajatukselle

Kalojen kutupaikat eivät ole mihinkään hävinneet. Ne ovat edeleen entisillä paikoillaan. Kalojen lisääntymistä haittaa eniten vedenpinnan raju vaihtelu, joka johtuu säännöstelystä. Vesi on järvissä alimmillaan keväällä jäidenlähdön aikaan. Silloin rantalietteet, joissa on edellisen kesän kuollut vesikasvusto on kuivilla. Allokko ei pääse puhdistamaan rantoja, koska ne ovat täysin kuivilla.

Kun kalojen kutuaika alkaa, vedenpinta on noussut edellisen kesän mätänevän kasvujätteen kohdalle. Jokainen asiaan perehtynyt ymmärtää, ettei tällaisissa olosuhteissa kutu onnistu. Esim. Kalankasvattomoilla on käytössä puhdas hapekas vesi ja siitäkin huolimatta osa mätimunista tuhoutuu.

Tämänvuoksi vesivoimayhtiöille määrättiin kalanpoikasten istutusvelvollisuus. Se on voimassa niin kaunan kuin säännöstelyä jatketaan. Tosin sähköyhtiöt ovat koko ajan venkoilleet ja yrittäneet paeta vastuutaan.