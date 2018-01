Meillä näyttää sittenkin olevan ainoastaan kaksi varteenotettavaa presidenttiehdokasta: Vanhanen ja Niinistö. Pohdiskelin jokin aika sitten, että Niinistöä on täysin turha kenenkään haastaa, mutta kyllä tästä kisa on tulossa! Vanhanen on timanttista presidenttiainesta niin hapitukseltaan, esiintymistaidoillaan, jämäkkyydellään, kuin kilpailijoitaan - Niinistö mukaan luettuna - syvemmällä asiaosaamisella, sekä presidenttisellä arvomaailmallaan. Taidamme sittenkin saada kahden kierroksen vaalit. Presidenttivaali on ennen kaikkea ulkopoliittinen henkilövaali, ei puoluejohdannainen sisäpoliittinen vaali.