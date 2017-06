Vanhanen patistaa Sauli Niinistöä vaalikentille ja väittelyihin

Keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen patistaa presidentti Sauli Niinistöä osallistumaan vaalikampanjaan ja väittelyihin aktiivisesti. Vanhasen mielestä Niinistö ei voi vetäytyä valitsijayhdistyksensä taakse ja erottaa ulkopolitiikkaa muusta politiikasta erilliseksi aiheeksi.

Sauvossa puhunut Vanhanen huomautti, että vaaleissa käydään yhteiskunnallista keskustelua, joka kattaa monia muitakin asioita kuin ulko- ja turvallisuuspolitiikan. Ulkopolitiikkaa ei myöskään voi käsitellä irrallaan muusta puoluepolitiikasta.

– Puolueilla on myös roolinsa ja kantansa ulkopolitiikassa. Suomen kulloinkin tärkein ulkopoliittinen asiakirja on hallitusohjelma. Se on hallituspuolueiden keskenään neuvottelema ja sopima linjaus, jonka valmisteluvaiheessa hieman eri käytännöin sitä saatetaan vilauttaa myös tasavallan presidentille.

Vanhasen mielestä 1970-luvulle ei kannata katsoa. Urho Kekkonen saateltiin silloin jatkokaudelle ensin poikkeuslailla vuonna 1974, sitten vielä viimeisen kerran vaaleissa vuonna 1978.

– Kansanvallassa on oltava ehdokkaita ja vaihtoehtoja. 70-luvulla elettiin omaa aikaansa. Poikkeuslaki vuonna 1974 ja vuoden 1978 poikkeuksellinen laaja vaaliliitto kokoomuksesta kommunisteihin eivät jälkikäteen katsottuina kelpaa ylätason järjestelyinä ihailun aiheiksi, sanoi Vanhanen.

Vanhanen sanoo odottavansa, että myös tasavallan presidentti on viimeistään syksyn alusta valmis myös vaaliväittelyihin.

– Me elämme normaalioloja, jossa vaaleissa ei äänestetä instituutiota, vaan ehdokkaita, Vanhanen näpäytti.