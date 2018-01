Vanhanen nostaisi Jäämeren-radan suurhankkeeksi, Väyrynen rakentaisi radan Sallasta Kantalahteen

Eli ne laivat puretaan siellä jäämeren rannalla, rahdataan junalla eteläsuomeen, pakataan uudestaan laivoihin jotta ne saadaan eteenpäin maailmalle? Järkeä? Jos Uudesta-Seelannista voidaan tuoda laivalla, vielä pakastettuna, lammasta ja karitsaa Suomeen myyntiin halvemmalla kuin mitä kotimaisen lampaan myyntihinta on, ei laivaaminen ole todellakaan kallista. Kuinkahan paljoa luulette että hinta nousee kaikella Suomen läpi kulkevalla tavaralla, kun sitä puretaan ja pakkaillaan eri kulkuvälineistä toiseen? Eivät ole takuulla kilpailukykyisiä verrattuna tuotteisiin jotka on laivattu suoraan esim. Saksaan Norja kiertäen Tanskan salmien läpi. Lisäksi ison rahtilaivan kulkuaika pohjois Norjasta pohjois Saksan isoihin satamiin on melko tasan kaksi vuorokautta (24 solmun nopeus, noin 1700 merimailia), eli Suomen läpi rahtaamalla ei saada edes ajallisia säästöjä!!! (Epäilen jopa että päinvastoin...) Eli ainut millä tuo on kannattavaa on se että jos tuodaan jotain Suomeen ja laivataan meiltä jotain tyynen valtameren rannikkomaihin. Euroopan portiksi tuollaista reuna-alueilla olevaa satamaa on turha haaveilla!