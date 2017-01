Verkkopiratismin valvonta löi viime vuonna ennätyksensä ja on yhä kiristymään päin. Se merkitsee, että esimerkiksi elokuvien laittomasta nettilatailusta jää entistä todennäköisemmin kiinni ja joutuu maksamaan korvauksia.



Päämiestensä omistamia tekijänoikeuksia valvovat lakitoimistot tekivät viime vuonna 217 teletietohakemusta markkinaoikeudelle selvittääkseen sellaisten ihmisten tiedot, joiden nettiliittymiä käytettiin piratismiin.



Hakemusten määrä kasvoi muutamalla viime vuodesta. Markkinaoikeus määräsi valtaosassa tapauksia verkko-operaattoreita luovuttamaan pyydetyt tiedot.



– Yksittäisissä hakemuksissa pyydettiin useampia ip-osoitteita kuin aiemmin, joten annettujen osoitteiden määrä on kasvanut, toteaa markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola.





Lakiasiaintoimistot lähettävät verkko-operaattoreiden luovuttamiin yhteystietoihin kirjeen, jossa ne ilmoittavat havaitusta laittomasta latauksesta ja ehdottavat asian sopimista yleensä 500–3 000 euron korvausta vastaan.



Mahdollisesti jo kymmenisentuhatta suomalaista saa tällaisen kirjeen vuosittain. Asianajotoimisto Hedman Partners lähestyi viime vuonna kertomansa mukaan joka viikko noin sataa netinkäyttäjää kirjeitse.



– Muokkaamme edelleen prosessejamme niin, että saisimme kirjeitä enemmän liikkeelle. Pyrimme saamaan määrän sellaiseksi, että laittomia palveluita käyttävän on todennäköisempää saada kirje kuin että sitä ei saa, asianajaja Joni Hatanmaa kertoo.





Hedman Partners ei kerro kaikkia yksityiskohtia valvonnastaan vedoten asianajosalaisuuteen ja päämiestensä liikesalaisuuteen.



Asianajotoimiston mukaan suurin osa kirjeen saajista maksaa esitetyn korvauksen. Jos sama pätee pariin muuhunkin kirjeitä lähettävään lakitoimistoon, nousee suomalaisten vuosittain maksamien korvausten yhteissumma herkästi pariin miljoonaan euroon.



– Tuota luokkaa se varmaankin on, arvioi Turre Legal -lakiasiaintoimiston osakas Herkko Hietanen.



Turre on erikoistunut avustamaan piraattikirjeen saajia. Hietasen mukaan valvonnan kiristyminen näkyy heidän asiakaskunnassaan.