Valviran mukaan viime keväisen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Kätilöopiston kaltaista ilokaasutapausta ei tullut ilmi muissa sairaaloissa. Neljä Kätilöopiston sairaalan kätilöä väärinkäytti ilokaasua viime tammikuussa työvuoronsa aikana, mutta potilaille ei aiheutunut vaaraa.



– Meille on tullut muutamia yhteydenottoja joissa todettiin, että tällaista voitaisiin epäillä. Näyttöä asiasta ei saatu, sanoo Valviran lääkintäneuvos Markus Henriksson.



Yhteydenotot olivat nimettömiä ja epämääräisiä. Niissä ei nimetty ajankohtaa tai sairaalan osastoa tarkemmin. Viesteissä lähinnä katsottiin epäoikeudenmukaiseksi se, että muutama kätilö joutui tikun nenään, kun ”tällaista on varmaan käynyt aikaisemmin muuallakin”. Henrikssonin mukaan kaikki vihjeet otetaan vakavasti, jos ne ovat uskottavia.



– Mutta tapahtumapaikka ja -aika tulee olla selvillä. Sen selvittäminen, mitä on tapahtunut 10 vuotta sitten sairaalassa x on täysin mahdotonta.



Tieto ilokaasun käyttämisestä tuli Valviralle Husin kautta ja asia nousi otsikoihin huhtikuussa. Ilokaasua käyttäneistä hoitajista kaksi oli määräaikaisia ja kaksi vakituisia. Kaikki kätilöt irtisanottiin. Valvira antoi kätilöille marraskuussa kirjallisen varoituksen, mutta ei rajoittanut heidän ammattioikeuksiaan. Valvira katsoi ilokaasun käytön olleen vakavasti epäasianmukaista terveydenhuollon ammattihenkilön toimintaa ja vaarantaneen potilasturvallisuutta. Valviran mukaan ilokaasun käyttö vaikuttaa kykyyn työskennellä asianmukaisesti, vaikka henkilö itse ei tuntisi itseään päihtyneeksi.



Valvira kävi tapauksen yhteydessä tiivistä keskusta sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärien kanssa. Ilmoittamisherkkyys on Henrikssonin mukaan korkealla.



– Hus ja Kätilöopisto ovat selvittäneet tapausta laajasti ja se on otettu vakavasti. Avainasemassa tämän tyyppisissä asioissa on lähiesimiesvalvonta, eli mitä tekee se kussakin vuorossa vastuussa oleva hoitaja eri osastoilla. Eli miten esimiestyö toimii, toteaa Henriksson.



Ilokaasua eli typpioksiduulia käytetään synnytyssairaaloissa synnytyskipujen lievityksessä. Synnytyksessä käyttö on jaksottaista. Ilokaasu poistuu elimistöstä nopeasti. Henriksson ei usko, että ilokaasun käyttö olisi yleistä sairaaloiden työntekijöiden keskuudessa.



– Kun tapahtumien kulku on tällainen kuin on kuvattu, niin ei taatusti ole yleistä. Meininki on yleensä sen verran tiivistä, niin pidän sitä erittäin epätodennäköisenä.