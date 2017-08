Valtiovarainministeriö julkaisi ehdotuksensa ensi vuoden budjetiksi - valtionvelka nousee

Valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden talousarvioksi on julkaistu kokonaisuudessaan. Se sisältää erittelyn kaikkien ministeriöiden määrärahoista.

Ehdotuksen mukaan ensi vuoden budjetin loppusumma on 55,4 miljardia euroa. Budjetti on 3,4 miljardia alijäämäinen, mutta alijäämää on tätä vuotta vähemmän. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 111 miljardiin euroon.

Eilen valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) esitteli jo ehdotuksen pääkohdat. Esityksessä ei ole merkittäviä uusia menopäätöksiä.

Talousarvion valmistelu jatkuu tämän kuun ajan. Luvassa on vääntöä ensin ministeriöiden ja myöhemmin hallituspuolueiden kesken siitä, mihin valtion varat tulisi kohdentaa. Ainakin palkkaverotuksen, yritystukien ja perhevapaauudistuksen uskotaan nousevan vahvasti esiin.

Budjetti näkyy ihmisten elämässä hyvin käytännön tasolla. Aiempien linjausten mukaisesti ministeriö esittää, että autoveron alentamista jatketaan, tupakkaveroa kiristetään ja asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuutta pienennetään.