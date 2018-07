Valtionpäämiesten lennättäminen on tarkkaa hommaa - esimerkiksi Ranskan presidentille oli käydä huonosti vuosituhannen vaihteessa

Air Force One, erikoisvarusteltu VC-25A, on pohjimmiltaan Boeingin 747-200 -matkustajakone. Tällä koneyksilöllä Donald Trump vieraili kesäkuussa Singaporessa. Seuraava presidentin erikoiskonekalusto on edelleen jumbojetti, tässä tapauksessa uusinta Boeing 747-8 -mallia. KUVA: JIM LO SCALZO