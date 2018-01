Surullisinta tässä on - paitsi ´oikeusvaltio´ Suomen kannalta ja maineemme ´vähiten korruptoituneena´ maana, että tämä on valitettavasti tai sanotaanko - virkamiestemme onneksi - vain jäävuoren huippu. Virkamiehet - myös kuntien - suojelevat jatkossakin toisiaan. Hyvä veli - verkostot elävät ja voivat edelleen paksusti. Jos kampitat toisen - tai juoruat tai ilmiannat - jäät ilman himoitsemaasi uutta virkaa - tai virkaurasi tyssää siihen, mutta, kun virkamies tekee ´palveluksen´ toiselle virkamiehelle, saat luultavasti palkinnon ja köyhä kansa maksaa. Tai siis - hallintoalamaiset. Valtion ja kuntien virkamiesten tehtävä on vain vaikeuttaa tavallisen ihmisen elämää. Tätä tarkoitusperää varten he kilvan keksivät koko ajan uusia sääntöjä ilokseen ja tietysti meidän kansalaisten iloksi. Älä ole idiootti ja yritä noudattaa niitä, vaan vähät välitä säännöistä, aja vain omaa asiaasi - niin virkamiehetkin tekevät - ja mikä kaikkein tärkeintä : pysy mahdollisimman etäällä kaikista virkamiehistä.