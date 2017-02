Valtion ict-palvelukeskus irtisanoi 90 ihmistä - hakee nyt uusia työntekijöitä vuokrafirmasta

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori irtisanoi joulukuussa 90 työntekijää, koska Valtori järjesti uudelleen it-toimintojaan. Järjestelyt tehdään helmikuun loppuun mennessä.

Kuitenkin jo nyt Valtori hakee vuokrayrityksen kautta uusia työntekijöitä. Miksi irtisanottiin, jos nyt jo palkataan uusia?



– Meiltä on lähtenyt pääkaupunkiseudulta 16 työntekijää pois lähituesta syksyllä. Vain kolme heistä irtisanottiin. Työntekijöiden lähteminen liittyy tietysti osaltaan irtisanomisiin. Osa jäi eläkkeelle ja osalla loppui määräaikainen työsopimus. Kuten usein, kun ilmoitetaan yt-neuvotteluista, osa työntekijöistä lähti itse hakemaan muita töitä, toimitusjohtaja Pasi Lehmus kertoi.



Lehmuksen mukaan pääkaupunkiseudun lähitukeen tuli siis tarvetta työntekijöille.



Lehmuksen mukaan 90 irtisanotun työntekijän joukossa ei ole ihmisiä, jotka voisivat siirtyä lähitukeen, joka vaatii aivan omaa osaamistaan.



– Tarvitsemme maksimissaan kymmenen työntekijää. Lähituen töissä on myös joustontarvetta. Saamme sitä nyt kumppanin kautta. Voi olla, että joskus on tarvetta työntekijälle vain yhdeksi päiväksi, Lehmus sanoo.





– Koko lähituen henkilöstömäärä on noin 185 työntekijää, joten vuokrahenkilöiden määrä on hyvin vähäinen, mutta tarjoaa kuitenkin halutun jouston, Lehmus sanoo.



Valtorin tavoitteena on tämän vuoden aikana levittää noin 20 000 Valtti-työasemaa palveluineen asiakkailleen. Lehmuksen mukaan Valtin käyttöönotto tulee vähentämään merkittävästi lähituen tarvetta, koska asiakastuki voi antaa pääosan Valtin käyttäjätuesta etähallintavälineillä.



– Henkilöstömäärien optimoimiseksi siirtymäkauden ajan on tarkoituksenmukaista käyttää resursseja, joiden käyttämisestä voidaan joustavasti luopua.



Valtorilla on 1 100 työntekijää 42 paikkakunnalla. Valtion perustietotekniikkapalvelut keskitettiin Valtorille 2015. Kesäkuussa 2016 Valtorille tulivat myös hallinnon turvallisuusverkkotoiminnan tehtävät ja henkilöstö.