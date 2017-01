Valtio maksaa varusmiehille silmälasit – alokkaan mielestä mallisto voisi olla laajempi

Sadan viidenkymmenen metrin päässä häämöttää pyöreitä maalitauluja. Kainuun prikaatin ampumaradalla harjoittelee tammikuussa palvelukseen astuneita alokkaita. Yhdelläkään ei ole tarkkuutta vaativassa tehtävässä silmälaseja.



Alokas Atte Karppinen käyttää ampumaharjoituksissa vielä piilolinssejä, mutta parin viikon kuluttua hän vaihtaa ne valtion kustantamiin palveluslaseihin.



– Veikkaan, että piilolinssien kanssa tulisi leireillä vaikeuksia. Omat silmälasit ovat 300 euron arvoiset, eikä niitä viitsi täällä käyttää.



Kaikkiaan palveluslasit saa vuodessa 6 000-8 000 varusmiestä. Osalla tulotarkastus ja mahdollinen myöhempi käynti optikolla paljastavat näön heikentyneen. Uudempi asia on se, että puolustusvoimat tarjoaa palveluslasit myös kaikille alokkaille, joilla on jo silmälasit tai piilolinssit.



– Nuoret aikuiset ovat muoti- ja laatutietoisia, ja omat lasit saattavat olla arvokkaita. Jos heidän omat kalliit ja hienot lasit rikkoutuvat, korvauskysymykset ovat hankalia, kertoo johtaja Petteri Harjuvaara Sotilaslääketieteen keskuksen kenttälääkinnän palveluyksiköstä.



Puolustusvoimat tarvittaessa korjaa ja uusii palveluslasit. Niitä odotellessa se korjaa alokkaiden omat silmälasit, jos ne rikkoontuvat palveluksessa.



Alokas Karppinen pitää valtion vastaantuloa hyvänä, vaikka hänen osalleen jäikin tiettyjen lisäominaisuuksien maksaminen. Merkitystä on myös sillä, että hän saa pitää lasit palveluksen jälkeen itsellään.



Hillityt mallit

Karppinen löysi tarjotuista kehysmalleista yhdet mieluisat.



– Mallisto voisi olla laajempi ja sopivampi eri kasvotyypeille. Mukana oli nuorekkaitakin malleja.



Millaiset sangat tahansa eivät käy palveluslaseihin. Mallit on sovitettu puolustusvoimien visuaaliseen ilmeeseen. Väritys on hillitty.



– Kilpailutus ohjaa, että ne ovat edullisemmasta päästä ja varastossa yleisesti olevia kehysmalleja. Ne ovat nykyaikaisia malleja. Malleja ei ole kuitenkaan tarkastettu ja vaadittu nähtäväksi, Harjuvaara määrittelee.



Puolustusvoimissa säädellään tarkasti esimerkiksi miesten hiusten pituutta. Entä varusmiesten omien silmälasien malleja?



Vuoden alussa voimaan tulleessa puolustusvoimien yleisessä palvelusohjesäännössä määrätään, että esimerkiksi sotilaspuvun yhteydessä sateenvarjojen, laukkujen ja korvalappujen käytön on oltava hyvän maun mukaista. Samoin aurinkolasien, mutta silmälaseista ei ole mainintaa.



Kainuun prikaatissa saapuu kerrallaan noin 2 000 alokasta. Prikaatin tiedottaja Satu Hujanen sanoo, ettei ketään voida estää käyttämästä omia silmälaseja. Hän myös sanoo, ettei kovin raflaavia sankoja ole koskaan näkynyt.



Aurinkolaseista syntyy Hujasen mukaan keskustelua aika ajoin. Niitä ei käytetä esimerkiksi paraateissa yhtenäisyyden vuoksi. Toisaalta esimerkiksi kuljettajilla ne ovat paikallaan, varsinkin keväisin auringonpaisteen häikäistessä.



Joskus jopa tahallisia rikkomisia

Kainuun prikaatin tammikuun saapumiserästä noin 420 alokasta kävi optikolla näöntarkastuksessa, ja valtaosalle on tulossa palveluslasit.



Toimistoupseeri Mikko Seppänen Sotilaslääketieteen keskuksen Kajaanin terveysasemalta kertoo, että määrä on pysytellyt viime vuosina samalla tasolla. Hänen mukaansa palveluslaseja on tarjottu kaikille vajaan kymmenen vuoden ajan.



Koska aiemmin valtio korvasi omiin silmälaseihin palveluksen aikana tulleet kolhut, Seppäsen mukaan omia silmälaseja jopa saatettiin rikkoa, mikä aiheutti paljon selvittelyjä.



Uudistus on lisännyt palveluslasien hankintaa valtion piikkiin, mutta loppujen lopuksi valtio säästää.



Alokkaiden palveluslasien hankinta keskittyy ensimmäiseen palveluskuukauteen. Merkittävä osa niiden saajista on sotilaskuljettajiksi koulutettavia, joilta vaaditaan parempaa näöntarkkuutta kuin esimerkiksi henkilöauton ajokorttivaatimuksissa.



Tiukimmat näkövaatimukset ovat ilma- ja merivoimissa sekä erilaisissa tiedustelutehtävissä.