Valtava monttu repesi maahan vanhalla kaivosalueella Salossa - "Pään kokoisia kiviä lensi satoja metrejä"

Varsinais-Suomessa Salossa on revennyt maahan suurikokoinen monttu vanhalla kaivosalueella Kiskon Aijalassa. Päivystävä päällikkö Kari Alanko kertoo, että lähelle Aijalantietä painunut vajoama on yli 600 neliön kokoinen ja syvyydeltään 5-10 metriä.

Monttu repesi Alangon mukaan maahan jo toissa yönä, kun kaivosalueen maanalaisista onkaloista tulvi tuhansia kuutioita vettä lähialueen jokiin ja pelloille. Alanko arvioi, että vajoama tapahtui rytäkällä.

- Vesi on tullut kaivoksen purkausaukoista sellaisella voimalla, että sieltä on lentänyt pään kokoisia kiviä useita satoja metrejä, hän kertoo STT:lle.

Kaivoksen läheisyydessä on kerrostaloja, joissa asuu Alangon mukaan noin 25 ihmistä. Asukkaita ei ole tarvinnut evakuoida, mutta viranomaiset ovat tarvittaessa varautuneet tähän.

Vajoaman läheinen alue on eristetty, ja Aijalantie on suljettu vajaan kilometrin matkalta. Alanko kertoo, että monttua vartioidaan lisävajoamien varalta. Tänään myös Tukesin asiantuntijat saapuvat katsomaan maahan revennyttä monttua.

Aijalan kaivosalue on Alangon mukaan ollut toiminnassa 1950-luvulla, ja sieltä on louhittu sinkkiä, kuparia ja nikkeliä. Kaivo suljettiin 1970-luvulla. Alanko kertoo kuulleensa vanhoilta kaivoksen työntekijöiltä, että alueella on aiemmin tapahtunut pienempiä vajoamia.

- Ihan näin isoa ei ole aiemmin ollut. Tämä on pelastuslaitoksellekin ihan ainutkertainen tehtävä, Alanko sanoo.

Vajoamasta kertoi ensin Salon Seudun Sanomat.

