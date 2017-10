Virkarikoksesta syytetty valtakunnansyyttäjä Matti Nissisen ostama johtajakoulutus perustuu samoihin periaatteisiin, joilla puolustusvoimat on kouluttanut johtajiaan ja varusmiehiään.

Nissistä syytetään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjä, apulaisoikeuskansleri Kimmo Hakonen vaatii Nissiselle sakkoja koulutushankinnoista, jotka syyttäjälaitos on ostanut Nissisen veljen perustamalta Deep Lead oy:ltä.

Haastehakemuksen mukaan kyse on siitä, että syyttäjälaitoksessa on käytetty johtamisvalmennusmenetelmänä syväjohtamista. Syyttäjä hakee tällä sitä, että hankinnat muodostavat yhden kokonaisuuden, joka alkoi vuodesta 2007. Puolustus kiistää tämän vaan katsoo, että kyse on erillisistä teoista, joista osa on vanhentunut.

Puolustusvoimissa sama periaate

Puolustusvoimat on käyttänyt syväjohtamista oman johtamiskoulutuksensa perustana 1990-luvun lopulta saakka, kerrotaan puolustusvoimien julkaisemassa Johtajan käsikirjassa vuodelta 2012.

- Syväjohtamisen malli on koonnos hyväksi havaituista johtamisperiaatteista. Se korostaa ihmisten johtamista asioiden johtamisen sijaan, käsikirjassa todetaan.

Mallin kehittäjäksi nimetty valtakunnansyyttäjän veli Vesa Nissinen toimii tällä hetkellä puolustusvoimien tutkimuslaitoksen johtajana, ja hän on kasvatustieteiden tohtori ja dosentti. Hän ei tiistaina kommentoinut veljensä tapausta Lännen Medialle.

Vesa Nissisen perustama yhtiö Deep Lead Oy tarjoaa yhtenä palveluna Syväjohtaminen-nimellä rekisteröityä valmennusohjelmaa, jossa hyödynnetään samaa taustateoriaa kuin puolustusvoimien johtajakoulutuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajan Tommi Kinnusen mukaan toteutus eroaa kuitenkin merkittävästi puolustusvoimien johtajakoulutuksen ja yhtiön tarjoaman valmennuksen välillä.

- Lähtökohtana on sama johtamisen teoria ja johtamisen malli, mutta itse toteutustavassa on merkittäviä eroja, sanoo Kinnunen.

Käsittely marraskuussa

KKO järjesti valtakunnansyyttäjän jutusta valmisteluistunnon tiistaina Helsingissä.

Tapaus on poikkeuksellinen paitsi siksi, että syytettynä on Suomen johtava syyttäjäviranomainen mutta myös siksi, että se käsitellään suoraan Suomen korkeimmassa oikeusasteessa.

Syyttäjän mukaan Valtakunnansyyttäjänvirastossa hankintoja on tehty noin 32 000 euron edestä, mutta puolustuksen mukaan esteellisiä hankintojen summa on noin 4 600 euroa.

Nissisen tapauksen varsinainen pääkäsittely pidetään noin kuukauden päästä, keskiviikkona 15. marraskuuta.