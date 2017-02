Valtakunnansovittelija: Paljon työtä jäljellä ennen kuin ilmailualalle saadaan sovinto

Valtakunnansovittelija Minna Helle sanoo STT:lle, että ilmailualan lakkojen siirrossa on kyse kokonaisarvioinnista.

Ajankohta on kiireinen, ja lentoalan työnseisaus aiheuttaa merkittävää haittaa yhteiskunnalle ja matkustajille, Helle sanoo. Hänen mukaansa kyse on myös Suomen maineesta.

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti tänään siirtää hiihtolomien lentoliikennettä uhanneita työnseisauksia kahdella viikolla eteenpäin.

Päätökset teki työ- ja oikeusministeri Jari Lindström (ps.) valtakunnansovittelijan esityksestä.

Tavoite löytää ratkaisu ennen työtaisteluja

Helle sanoo, että sovinto osapuolten kanssa vaatii lisäaikaa ja paljon työtä on vielä jäljellä.

- Näissä riidoissa on aika isot näkemyserot, ja auki on monia kysymyksiä.

Helle sanoo, että toistaiseksi on vaikea arvioida, kuinka kauan sovitteluissa vielä menee.

- Tavoitteena on, että ratkaisut löytyvät ennen työtaistelujen toteutumista.

Helteen mukaan sovittelujen ilmapiiri on "kohtuullisen hyvä".

- Aina, kun on työnseisausuhkia, tilanne on tietysti hyvin vaikea ja kärjistynyt. Kaikki riidat kuitenkin ratkeavat joskus. Seuraavat tapaamiset on jo sovittu ja työtä jatketaan.

Neuvottelut jatkuvat Pron työriidan osalta keskiviikkona ja IAU:n osalta torstaina, Helle lisää.

Helle sanoo, että lakon siirtäminen tällä tavalla ei ole täysin tavatonta. Edellisen kerran vastaava siirtopäätös tehtiin Helteen mukaan keväällä 2005 jään- ja monitoimimurtajia koskeneen lakon kohdalla.