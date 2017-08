Valkoposkihanhien määrä laski mystisten joukkokuolemien takia

Poikkeukselliset joukkokuolemat verottivat pääkaupunkiseudun valkoposkihanhikantaa tänä kesänä. Valkoposkihanhien määrä alueella väheni Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tekemän laskennan perusteella toisena vuonna peräkkäin.

Valkoposkihanhia laskettiin Helsingissä ja Espoossa yhteensä 5 278, mikä on kahdeksan prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Aikuisten hanhien määrä väheni 11 prosentilla.

Osin tämä johtuu viime vuoden huonosta poikastuotosta, mutta suuri syy ovat mystiset joukkokuolemat. Helsingin ja Espoon saaristosta löydettiin touko-heinäkuussa yli 100 kuollutta valkoposkihanhea.

– Eikä se ollut mitenkään kattava etsintä. Kävimme vain muutamilla saarilla, kertoo Syken vanhempi tutkija Markku Mikkola-Roos.

Mitään yksittäistä syytä kuolemille ei ole löydetty, ainakaan lintuinfluenssasta ei ole kyse. Inkoon ja Porvoon välisellä merialueella on havaittu satoja kuolleita lintuja, joista suurin osa on harmaalokkeja ja valkoposkihanhia.

– Se on vähän outoa, koska harmaalokki käyttää ihan erityyppistä ravintoa. Valkoposkihanhi syö saarillakin kasvillisuutta, se on täysi kasvissyöjä. Harmaalokki syö kalaa ja käy kaatopaikalla syömässä biojätteitä, Mikkola-Roos kertoo.

Poikasten määrä kasvoi

Hanhien kokonaismäärä on Mikkola-Roosin mukaan kuitenkin hyvä. Poikasia oli tänä vuonna 670 yksilöä, mikä on selkeästi viime vuotta enemmän. Lukema on toiseksi suurin vuodesta 2005 tehtyjen laskentojen aikana. Huippuvuonna 2015 poikasia oli yli 900.

Poikasten suuri määrä kertoo siitä, että kylmästä keväästä huolimatta valkoposkihanhien pesintä on onnistunut. Määrä ennakoi myös ensi vuodeksi suurempaa aikuisten hanhien määrää.

– Ensi vuonna on varmaan enemmän pesiviä hanhia, jos ei tule hurjan kylmää talvea Länsi-Eurooppaan, missä nämä talvehtivat, Mikkola-Roos arvioi.

Koko maassa on noin 4 500–5 000 valkoposkihanhiparia, joista vajaa kolmannes elää pääkaupunkiseudulla. Syy Helsingin seudun suureen hanhimäärään on hyvin hoidetuissa nurmialueissa, jotka tarjoavat linnuille helppoa ravintoa.