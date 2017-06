Valkeakoskelta paljastui harvinainen kalmisto: "Voidaan olettaa, että paikalle on haudattu paikallinen merkkihenkilö"

Valkeakosken Haukilasta löytyi kesäkuussa laaja rautakautinen polttokenttäkalmisto. Kalmisto löytyi, kun Pirkanmaan maakuntamuseo tutki metallinetsijöiden paikantaman rautakautisen miekan sijaintipaikkaa. Maakuntamuseo tutki aluetta 12.-22. kesäkuuta.

Kalmistoon oli kätketty roviolla poltettujen vainajien jäännöksiä ja hautausrituaaliin kuuluneita esineitä. Miekan lisäksi löydettiin kirves, punnus ja pronssiesineen katkelma.

Paikalta löytyi myös keramiikka-astioiden kappaleita ja palaneita luita, joiden joukossa on karhun kynsiä. Kynnet viittaavat siihen, että vainaja oli asetettu roviolle karhuntaljan päälle. Löydöt ajoittuvat viikinkiajan keskivaiheille, noin 900-luvulle.

Pirkanmaan maakuntamuseo kuvailee löytöä merkitykselliseksi Suomen mittakaavassa. Suomesta on löytynyt aiemmin yhdeksän kalmistoa, joissa on ollut karhun kynsiä.

- Juuri karhun kynnet ovat erittäin mielenkiintoinen löytö. Nyt niitä löytyi kolme. Ihan joka henkilöä ei ole haudattu karhuntaljan päällä. Voidaan olettaa, että paikalle on haudattu paikallinen merkkihenkilö tai päällikkö. Tämän puolesta puhuvat myös muut esinelöydöt, maakuntamuseon tutkija Ulla Moilanen sanoo.

"Kyllä tämä on hyvin erityinen paikka"

Polttokenttäkalmisto oli yleinen hautaustapa ennen kristinuskon saapumista Suomeen. Vainajat poltettiin roviolla esineiden kanssa. Samaan kalmistoon laitettiin usein monta ihmistä.

- Esimerkiksi saman suvun, kylän tai yhteisön ihmisiä, Moilanen luettelee.

Vielä on liian aikaista sanoa, miten monta hautausta alueella on tehty. Moilanen sanookin, että alue on laaja ja siinä olisi paljon tutkimuspotentiaalia.

- Sanoisin, että kyllä tämä on hyvin erityinen paikka. Kohde on hyvällä sijainnilla Vanajaveden rannalla, mistä on ollut hyvät kulkuyhteydet moneen paikkaan. Alueesta on helposti voinut syntyä keskus, Moilanen sanoo.

Viime syksynä Haukilan alueelta löytyi yli 80 hopearahaa.