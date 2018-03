Eduskunta pääsee iltapäivällä väittelemään sote-uudistuksen uudesta valinnanvapausesityksestä. Viime viikolla valmistunut paranneltu esitys on osa hallituksen jättimäistä hanketta, jolla halutaan uudistaa suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluita sekä luoda uusi maakuntahallinto.

Koko sote- ja maakuntauudistuksella on edessään tärkeät kuukaudet eduskunnassa. Uudistuksen toteutuminen hallituksen toivomalla tavalla vaatii sitä, että eduskunta hyväksyy lakipaketin kesällä.

Jos valinnanvapausuudistus toteutuu, potilas voisi itse valita, listautuuko hän yrityksen, maakunnan vai järjestön pyörittämään sote-keskukseen ja hammashoitolaan.

Sote-keskus tarjoaisi yleislääkärin ja vähintään kahden eri alan erikoislääkärin palveluita sekä terveysneuvontaa ja sosiaalityöntekijän ohjausta ja neuvontaa.

Lisäksi potilaiden käytössä olisivat tietyin ehdon asiakassetelit eri palveluihin sekä henkilökohtainen budjetti paljon palveluita tarvitseville.

Kritiikkiä pulpahdellut kokoomuksesta

Sote- ja maakuntauudistuksen ympärillä on käyty viime aikoina kiihkeää keskustelua myös hallituspuolueiden sisällä. Kokoomuksen riveistä on kuulunut äänekästä kritiikkiä maakuntauudistuksesta, ja kansanedustaja Elina Lepomäki (kok.) on jo ilmoittanut aikovansa äänestää lakeja vastaan. Hän kritisoi, että sote-malli ei tule saavuttamaan taloudellisia tavoitteita ja että potilaiden hoitoon pääsy tulee jopa vaikeutumaan nykyisestä.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) yltyi viime viikolla jopa povaamaan, että uudistus kaatuu kevään aikana eikä maakuntavaaleja koskaan pidetäkään.

Sekä kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo että pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ovat viime aikoina paimentaneet hallituspuolueiden edustajia ruotuun sanoen, että uudistus tarvitaan ja se pitää tehdä nyt.

Keskustelu valinnanvapausesityksestä alkaa suuressa salissa iltapäivällä kello 14:n jälkeen.

Kun lähetekeskustelu on saatu päätökseen, etenee esitys valiokuntakäsittelyyn. Valiokuntakäsittelyn jälkeen esityksen on tarkoitus palautua suureen saliin keskustelua ja päätöksentekoa varten todennäköisesti kesällä.