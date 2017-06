Jos valinnanvapaus tarvitsee uuden lausuntokierroksen, laki on valmis aikaisintaan marraskuussa, arvioi sote- ja maakuntauudistusten projektinjohtaja Tuomas Pöysti.

Pöystin mukaan maakuntavaalien järjestäminen aikataulussaan tammikuussa vaatisi silloin hallituksen eri esitysten käsittelyn eriyttämistä. Kokoomus on korostanut, että valinnanvapauslain käsittelyn eduskunnassa pitää edetä yhtä aikaa maakuntalain kanssa.

- Jos tehdään vain, mitä perustuslakivaliokunta käskee, niin välttämättä ei tarvita laajaa lausuntokierrosta. Esimerkiksi kilpailuneutraliteettikysymyksen ja valiokunnan korostaman hyvän lainvalmistelun kannalta lausuntokierros on kuitenkin asiaankuuluva menettely, Pöysti sanoo.

Perustuslakivaliokunnan mielestä hyvä hallinto edellyttää uudet asiantuntijakuulemiset, vaikutusarviot, lausunnot ja sen jälkeen uuden perustuslakivaliokuntakäsittelyn. Valiokunta vaatii, että valinnanvapauslaki laitetaan uuteen valmisteluun ja siitä tehdään joko täydentävä tai kokonaan uusi esitys.

Lausuntokierros kestää yleensä 6-8 viikkoa. Pöystin mukaan perustuslakivaliokunta ei sulkenut pois hallituksen eri esitysten käsittelyn eriyttämistä, sillä muissa esityksissä oli selkeästi vähemmän korjattavaa kuin valinnanvapaudessa.

Valiokunnan mukaan valinnanvapauden suurimmat perustuslailliset ongelmat liittyvät julkisten palveluiden yhtiöittämiseen ja alueelliseen yhdenvertaisuuteen. Myös uuden palvelujärjestelmän käyttöönoton aikataulu on sen mielestä epärealistinen ja jopa peruspalvelut vaarantava. Kyse on siitä, että myös siirtymävaiheessa on turvattava riittävät palvelut.

Vastuu aikataulusta on nyt hallituksella, valiokunnan puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) sanoi.

Aikataulua pohditaan jo huomenna

Hallitus ilmoitti perustuslakivaliokunnan tiedotustilaisuuden jälkeen pysyvänsä alkuperäisessä aikataulussa sote- ja maakuntauudistuksen toteuttamisessa. Hallitus sanoo yhä toteuttavansa uudistuksen kokonaisuutena vuoden 2019 alusta alkaen. Valinnanvapaus kuuluu tähän kokonaisuuteen.

Hallitus kuitenkin kertoo analysoivansa jatkovalmistelussa lisäajan tarpeet ja sen, miten yhtiöittämisvelvollisuuden poistaminen vaikuttaa siihen.

- Hallituksen reformiministerit käsittelevät sote-uudistuksen aikataulua kokouksessaan jo huomisaamuna, kertoo ryhmään kuuluva sisäministeri Paula Risikko (kok.).

Muut reformiministerit ovat perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula (kesk.), kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (uv.)

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi, että sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen valinnanvapautta koskevan lakiesityksen korjaamiseen riittää täydentävä esitys. Hän haluaa kuitenkin ensin odottaa virkamiesjohdon arvioita perustuslakivaliokunnan esittämistä muutoksista.

Trio koolle perjantaina

Sipilä keskustelee lausunnosta huomenna ministeritrion kanssa. Sipilän lisäksi trioon kuuluvat valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sekä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho (uv.).

Virkamiesarvio valmistunee alkuviikosta.

- Esityksen korjaus vie viikkoja. Käsittely menee alkusyksyyn. Aikatauluun vaikuttaa se, vaativatko muutokset uuden lausuntokierroksen, Sipilä sanoo.