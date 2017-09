Valikoitu joukko Vain elämää -tähtiä palaa tänään Satulinnaan - Tässä kolme syytä katsoa

Uutta Vain elämää -avausta on varjeltu tällä kertaa niin hartaasti, ettei median ennakkokatseluja ole järjestetty lainkaan. Trailereissakaan ei paljasteta mitään. Listasimme siitä huolimatta kolme syytä katsoa vielä tämäkin kausi huippusuositusta ohjelmasta.

1. Vain Elämää -avauskausi teki rap-artisti Cheekistä supertähden. Jos oli miehellä jo tuolloin diivan elkeitä, nyt alkavalla All Stars -kaudella saadaankin jännittää, miten herra Tiihosen ego on saatu mahtumaan Satulinna-kartanon ovista sisään.

2. Sarjan parhaaksi vedoksi on äänestetty Antti Tuiskun Sata salamaa -versiointi. Toiseksi Nelosen järjestämässä äänestyksessä tuli Paula Vesala. Kumpikaan ei kelvannut tälle All Stars -kaudelle. Onkin mielenkiintoista nähdä, millä perusteella tämä tähdistökentällinen on valittu.

3. Jari Sillanpää kauhisteli kesällä, kuinka limpparin litkiminen on tuonut lisäkiloja ennen niin sorjaan viisikymppisen kroppaan. Miten mahtaa käydä, kun mies istutetaan illallispöydän ääreen? Pysyykö vesilinja vai lirahtaako lasiin sokerikolaa? Tsemppiä Siltsu!

Vain Elämää Nelosella perjantaina klo 20.00.