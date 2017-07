Valepoliisihuijauksista jo lähes 300 ilmoitusta tänä vuonna – suurin huijaus jopa yli 100 000 euroa

Valepoliisihuijauksista ja niiden yrityksistä tehtyjen rikosilmoitusten määrä tänä vuonna on noussut jo lähes 300:aan, kertoo Poliisihallitus. Suurin STT:n tietoon tullut huijaus on yli 100 000 euron suuruinen.

Vielä toukokuun lopussa ilmoituksia oli kirjattu vajaat 200, joten kasvua ilmoitusmäärissä voi luonnehtia nopeaksi. Mukana on kuitenkin myös jo aiemmin sattuneita tapauksia, minkä vuoksi ilmoitusmäärän kasvu ei anna täysin ajankohtaista kuvaa huijareiden aktiivisuudesta.

Poliisitarkastaja Antti Leppilahden mukaan heinäkuun aikana ilmoituksia ei ole enää juurikaan tullut, minkä lisäksi juuri kukaan ei ole vähiin yrityksiin langennut.

– Heinäkuussa ilmoituksia ei ole tullut kuin toistakymmentä. Voi olla, että se nyt lähtee taittumaan, Leppilahti sanoo.

Valepoliisihuijauksissa vanhuksille on esiinnytty puhelimessa poliisina ja tiedusteltu verkkopankki- ja muita tunnuksia. Rikolliset ovat saaneet vanhukset vakuutettua esimerkiksi kertomalla, että he yrittävät saada rahat turvaan huijareilta. Todellisuudessa huijari on soittaja, jonka tavoitteena on nostaa tili tyhjäksi.

Leppilahden mukaan huijauksia ja niiden yrityksiä on useissa tapauksissa sarjoitettu yhteen, eli käytännössä samoja henkilöitä on ollut useiden eri tekojen takana.

"Ikääntyneitä ja omaisia pitää varoittaa"

Johtaja Risto Karhunen Finanssialasta sanoo, että poliisi ei missään tapauksessa pyydä kenenkään verkkopankkitunnuksia puhelimessa tai muutoinkaan. Hän huomauttaa, että on myös esimerkiksi vanhusten omaisten etu puhua asiasta läheisten kanssa ennen kuin huijarit ottavat yhteyttä.

– Omaisten ja esimerkiksi kotihoidon ammattilaisten pitäisi keskustella vanhusten kanssa, että missään nimessä ei pidä tarttua tällaisiin yhteydenottoihin. Vuosikymmenien säästöt ja varat livahtavat huijarien toimilla nopeasti bulvaanien tileille ja myös ulkomaille.

Poliisina esiintymistä tutkitaan virkavallan anastuksena, mutta onnistuessaan rikoksissa on usein kyse petoksista.

Poliisit ovat varoittaneet, että mahdollisuudet saada huijatut rahat takaisin ovat vähäiset.