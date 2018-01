No minulla ei onneksi ole arvokkuutta eikä itsetuntoa. Viimeinenkin itsetunto ajoi karille yli seitsemän vuotta sitten. On onneksi aikaa tehdä ja askarrella kaikkea kivaa, kun haluaa pysyä erossa jokaisesta hyvästä vitsistä, joita minulle on syydetty 15 vuotta, kun selvisi, että muistini ei toimi normaalisti, vaan on hukannut tiedostoja lapsuuden ja nuoruuden ajoilta. Sekin johtuu vain väkivallasta, eikä siten vaikuta niin kutsuttuun normaaliin muistiini. Se toimii ainakin vielä kiitettävästi, vaikka ikääkin on jo kertynyt. Otan kuitenkin sujuvasti vastaan tiedon siitä, että en muista mitään. Joka ei vaivaudu selvittämään asiaa, olkoon siinä luulossa, mutta ei se kuitenkaan hauskaa ole, kun sen johdosta minulle syötetään millaisia tarinoita milloinkin huvittaa siinä luulossa, että en edes tunne ihmisiä.