Vakuutusyhtiö evää korvaushakemuksen – Mihin voi valittaa vakuutusyhtiöstä?

Jutun tekstissä on oletus, että liikennemerkit ovat oikein: "merkein osoitetulta pysäköintialueelta" Vai onko se vain kolarin ajaneen henkilön mielipide?

Kuvituskuvassa olevat merkit eivät ole virallisia liikennemerkkejä, lähimpänä lienee liikennemerkki 521, jota kiinteistön omistaja/haltija on "virittänyt" omaan tarkoitukseensa sopivaksi.

Siitä on tosin se seuraus, että ko. merkki ei ole enää virallinen liikennemerkki ja kyseessä ei ole pysäköintialue niinkuin tieliikennelaissa määritellään.